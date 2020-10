Miquel Sorolla: «Ajudem els clients a ser més competitius a escala internacional»

L'empresa EPAS Trade, a Manresa, fa serveis de fabricació i contractació per a empreses fabricants de maquinària.

Quins serveis ofereixen?

Fabricació de peces a mida segons plànols dels clients, seguint els seus materials, acabats i estàndards de qualitat.

El repte és ser un referent en solucions de fabricació mecànica en empreses constructores de maquinària. Quin és el perfil de client de l'empresa?

Tenim diferents perfils, principalment fabricants de maquinària a mida i fabricants de maquinària sèrie. També fabricants de producte, a qui servim peces de recanvi per a les seves línies de producció actuals.

Quin mercat abracen?

L'empresa es va constituir l'any passat i el primer posicionament es focalitzava en clients de Catalunya per tal de poder-los ajudar a aconseguir ser més competitius a escala internacional. De totes maneres, tenim activitat en altres països com per exemple Polònia i Mèxic. I estem convençuts que en el futur apareixeran noves propostes de col·laboració atractives per a ambdues parts.

Quin és el seu valor afegit?

Principalment és un tema de capacitat de producció, que, sumat a un cost ajustat, fa que puguem ajudar els nostres clients i col·laboradors a assolir les seves necessitats. Tot això és possible perquè tenim un ampli ventall de proveïdors. El nostre objectiu és poder gestionar part de la fabricació dels nostres clients per tal que ells puguin focalitzar-se en les seves activitats de valor afegit i innovació.

La trajectòria d'EPAS Trade va començar el 2019, però l'empresa compta amb un equip de professionals amb una llarga experiència, oi?

Fa més de 25 anys que som en altres empreses dins l'àmbit de la fabricació de béns equip en diferents sectors. En aquesta primera etapa hem volgut donar a conèixer la nostra nova activitat i oferir els nostres serveis en els diferents sectors industrials del quals som una potència en aquest país. L'evolució els propers anys anirà molt lligada a la competitivitat i les necessitats que els nostres clients actuals i futurs requereixin.

Com ha afectat EPAS Trade la crisi de la covid?

En tots els sentits. Ha estat una etapa molt dura per a tothom, tant en l'àmbit empresarial com en l'àmbit emocional, en veure com algunes empreses han hagut d'aturar l'activitat momentàniament en una situació general en la qual ningú estava preparat. De totes maneres, tot i ser una situació molt complicada, les crisis fan aprendre moltes coses i estem molt contents d'haver pogut donar suport a tots els que ho han necessitat i, també s'han creat altres sinergies amb nous clients.

Davant de situacions complicades disposen d'ajuts?

Sí, i tant, des d'un primer moment BBVA va creure en el nostre projecte i ens va ajudar amb tot el que vam necessitar. És molt important tenir una entitat al darrere que et doni el suport que puguis requerir en tot moment, incloses les situacions complicades que puguin sorgir ara o en el futur.

Quins són els reptes de futur d'EPAS Trade?

El principal, òbviament, és la consolidació de l'empresa. Tenim clar que hem de buscar l'excel·lència i, per tant, segur que podem seguir millorant quant a qualitat i entregues, així com ajudar a fer créixer el teixit industrial d'aquest país. Tenim un repte molt important en el suport a les noves empreses i les noves tecnologies que es puguin anar creant al voltant.

La nostra visió estratègica va lligada a les necessitats dels nostres clients i, per tant, hem d'augmentar el grau d'implicació en tots i cadascun dels reptes que vagin venint en el futur. Segur que això ens demanarà incrementar les nostres competències.