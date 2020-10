El 23% de les pimes del territori creu que tindrà dificultats per retornar crèdits

Gairebé una de quatre empreses de la Catalunya Central considera que pot tenir problemes per tornar els préstecs amb garantia atorgats per l'ICO o l'ICF, segons es desprèn d'una enquesta de Pimec entre els seus associats al ter-ritori, autònoms i petites i mitjanes empreses. En concret, el 23,3% creu que tindrà dificultats per tornar els préstecs, mentre que el 50% assegura que no. Una quarta part no ho sap o no contesta la qüestió.

El 53,2% dels enquestats diu haver subscrit alguns d'aquests préstecs amb l'ICO, mentre que el 2,9% ho ha fet amb ICF/Avalis.

L'enquesta també posa de manifest que més del 60% creu que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) s'haurien d'allargar com a mínim fins al març del 2021, mentre que només el 20,6% considera que n'hi hauria prou amb el termini de final d'enguany. En concret, el 28,3% del total afirma que els expedients s'haurien d'allargar fins a final de l'any que ve.

A la pregunta de si les empreses podran compensar abans d'acabar aquest any el permís retribuït recuperable per a sectors no essencials impulsat pel Govern espanyol, el 49% respon que no. Només el 17,6% es veu amb capacitat de compensar-lo.

Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi de Pimec al territori central, un informe, presentat ahir, que, en l'àmbit català, revela que prop del 20% de les pimes i autònoms es planteja tancar definitivament el negoci, cinc punts més que al maig. El risc de tancament és més alt encara en el sector de l'hoteleria i restauració, on un de cada quatre establiments es planteja abaixar la persiana. El principal problema de les empreses és la davallada de l'activitat (72,5%), però cada vegada guanyen més pes les dificultats financeres. L'enquesta de la patronal mostra que el 68% d'empreses petites i autònoms preveu tenir problemes financers, el 24% abans d'acabar l'any. Aquest percentatge torna a ser més alt en hotels i restaurants, el 90% dels quals preveu tensions financeres.

Una de cada quatre empreses comença a notar problemes de morositat i bona part té dubtes sobre com podrà tornar els ICO. El 28,5% d'empreses consultades manifesta que no podran tornar aquests préstecs en els terminis establerts, que són d'un any, i una quarta part (26%) no ho sap.

La patronal considera que la carència dels crèdits s'hauria d'allargar a dos anys i el període total de retorn, a 10. «Després de la crisi de demanda, hem passat a un segon nivell de problemàtica. No s'han generat els ingressos necessaris per recuperar les empreses i una part important no podrà retornar els crèdits», va dir ahir el gerent de l'àrea institucional de la patronal, Àngel Hermosilla.

Més de la meitat d'empreses amb un ERTO en vigor que han respost a l'enquesta encara té afectada més del 75% de la plantilla i el 60% assegura que els seus treballadors no han cobrat correctament la prestació d'atur. D'aquests, el 3,7% diu que cap empleat ha cobrat, un «greu problema» que la patronal exigeix que se solucioni.

El nivell d'activitat entre pimes i autònoms continua sent baix tot i que és «el més elevat» que es registra des de l'inici de la pandèmia, segons Pimec. El 5,2% de companyies continua sense activitat, mentre que el 41,7% manifesta que treballa menys de la meitat que l'any passat i el 45,2% que té una disminució de la feina d'entre el 50% i el 100%.