La licitació d'obres a Catalunya cau el 41% fins al setembre respecte del 2019

La licitació d'obres a Catalunya ha caigut el 41% de gener a setembre respecte al mateix període de l'any passat, segons informa en un comunicat la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya (COCC). En total, s'han licitat obres per valor de 873,4 milions d'euros, cosa que per a la COCC podria situar el tancament de l'any en uns 1.100 milions, una quarta part del que és habitual en els últims 20 anys. «Estaríem al mateix nivell dels pitjors anys de la crisi precedent», afirma la COCC. En un any normal, la licitació d'obra pública se situa en uns 3.750 milions d'euros.

D'acord amb les dades dels contractistes, la forta caiguda de la licitació amb el confinament encara no s'ha compensat, malgrat que des del maig els procediments s'han anat reprenent progressivament.



L'administració local

L'administració local continua com la més activa en licitacions i fins i tot augmenta la seva quota, amb el 64% del total. Entre gener i setembre, les administracions locals han publicat anuncis per valor de 562 milions d'euros, tot i que per un import un 17% per sota del que van oferir en el mateix període de l'any passat. En aquest sentit, la COCC destaca que l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha licitat 13 edificis d'habitatges per 133 milions d'euros.

La Generalitat ha reduït la seva quota en licitacions al 29% del total, amb un import de 251 milions d'euros. L'administració estatal representa només el 7% del total de les licitacions, amb 60 milions d'euros, una caiguda del 87%. Entre els organismes que podrien licitar en aquesta administració s'hi inclouen grans ens com AENA, els ports de Barcelona i Tarragona i Renfe.

La licitació de serveis d'interès per a les constructores entre gener i setembre ha sumat 722 milions d'euros, el 9% menys respecte del 2019.