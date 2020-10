Manresa acollirà la tercera Setmana de l'Emprenedoria entre el 26 i el 30 d'octubre

La capital del Bages celebrarà del 26 al 30 d'octubre la tercera edició de la Setmana de l'Emprenedoria, una iniciativa promoguda pel Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de diferents entitats i empreses del territori amb l'objectiu de reivindicar i promoure l'emprenedoria, i que enguany adquireix un format virtual.

Ateses les circumstàncies actuals de restriccions i limitacions en la concentració de persones en actes i esdeveniments públics, les accions del programa d'actes –una quinzena– es realitzaran en línia mitjançant diverses plataformes tecnològiques.

Les propostes d'aquesta edició estan pensades per donar resposta a les noves necessitats d'emprenedors i empreses, sorgides en els darrers mesos fruit de la pandèmia de la covid-19. En aquest sentit, hi haurà formacions vinculades al món digital, al client, a la innovació, a la salut i a la productivitat, entre d'altres. L'objectiu serà, segons els organitzadors, «proporcionar coneixements, oferir eines i instruments als emprenedors i a les empreses per tal que es puguin anticipar als canvis i adaptar-se a la nova situació actual i futura». D'aquesta manera, s'han programat debats, formacions, sessions informatives, tallers, conferències i masterclass.

Algunes de les activitats es podran seguir en directe des del canal de Twitter @CEDEMmanresa per arribar al màxim de públic possible. L'organització convida els qui no segueixin habitualment les xarxes socials que ho facin en aquesta ocasió per tal d'estar al dia de totes les novetats del programa.

El gruix de les activitats són promogudes des de l'Ajuntament de Manresa, però també s'hi han sumat els municipis de Sallent i Sant Joan de Vilatorrada i entitats com UManresa, Pimec, GEST! i Ateneu Cooperatiu de la Catalu-nya Central.

Les activitats són gratuïtes però per a algunes cal fer una inscripció prèvia al web del CEDEM ( https://www.manresa.cat/cedem). El programa d'activitats, avisa l'organització, es podria alterar per les restriccions que puguin afegir-se a causa de l'evolució de la covid-19.

La programació arrencarà dilluns 26, a les 10 del matí, amb una conferència-taller amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora d'Ocupació, Emprenedoria i Coneixement, Cristina Cruz Mas, que donarà pas al primer acte, titulat «Metamorfosis: una possible solució al nou paradigma», conduït per Lluís Serra i amb la participació de 10 empreses del territori, amb l'objectiu de reflexionar conjuntament sobre reptes de futur i com ha de ser la capacitat de reacció i adaptació a aquests reptes. La conferència-taller es podrà seguir en streaming pel canal Twitter @CEDEMmanresa.