El col·lectiu dels immigrants és un dels més tocats per la crisi de la covid-19

La crisi de la covid-19 s'acarnissa amb els immigrants a Espanya. La taxa d'atur en aquest col·lectiu ha augmentat el 4% en l'últim any, segons dades recopilades per l'OCDE. Per contra, des de mitjan 2019 fins a mitjan 2020, la taxa d'atur dels nascuts a Espanya va créixer entorn del 0,5%. «La crisi de la covid-19 probablement tindrà un impacte desproporcionat entre els immigrants i els seus fills», avisa l'OCDE en un informe sobre migració. L'organització destaca el «fort impacte» de la pandèmia en els temporers a l'estat espanyol, ja que tots els processos de contractació col·lectiva a l'estranger s'han suspès aquest 2020. L'OCDE avisa en el seu informe que els immigrats tenen un risc «molt més alt» de contagiar-se. «Les taxes de mortalitat entre els immigrants també podrien ser significatives», adverteix.