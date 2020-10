Les entitats bancàries demanen al BCE poder repartir dividends el 2021

Les entitats bancàries han demanat al Banc Central Europeu (BCE) poder repartir dividends el 2021, en la XI trobada del sector financer, organitzada per KPMG. El conseller delegat del Banc Santander, José Antonio Álvarez, va assegurar que la impossibilitat de repartir dividends eleva «innecessàriament» el cost del capital dels bancs i considera recomanable que es retiri aquesta mesura. El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, es va pronunciar en aquest mateix sentit i va assegurar que és un tema «molt important». El seu homòleg al Banc Sabadell, Jaume Guardiola, va avisar que aquesta mesura fa que el sector bancari sigui «poc invertible» per a fons i gestors, mentre que el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va demanar l'aixecament del veto al dividend per evitar una «falta de confiança».