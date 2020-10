L'oferta de lloguer a Catalunya es dispara el 58,6% per la pandèmia

L'oferta de lloguer a Catalunya s'ha disparat el 58,6% per la pandèmia, segons un estudi publicat per Idealista. A l'Estat, el nombre d'habitatges anunciats ha augmentat el 63,3%. «Durant tres mesos no es van tancar gairebé operacions de lloguer i els habitatges es van anar acumulant a la base de dades d'Idealista. Aquest procés va ser més rotund en els mercats més dinàmics, en els quals la rotació d'habitatge era molt més elevada», van explicar fonts de la companyia. A aquest element s'hi suma el traspàs dels pisos turístics i de temporada al lloguer tradicional.

D'altra banda, l'ajornament de la presa de decisions i el canvi en l'interès de la demanda han alentit la velocitat de reducció del nombre de pisos en oferta.

La comunitat amb un increment més elevat de l'oferta ha estat Madrid, amb un augment del 96,1% dels anuncis. A Andalusia, la pujada ha estat del 81,6%; seguida de la Comunitat Valenciana, amb el 66,7%; Canàries, amb el 62,4%; Balears, amb el 61,9%, i Múrcia, amb el 59,5%. Castella-la Manxa, Extremadura i Cantàbria són les comunitats amb menys increment de l'oferta, del 5,8%, 7,4% i 8,4%, respectivament.

Pel que fa a les ciutats, Barcelona ha registrat un increment de l'oferta del 91,6%, molt per sota de Sevilla, Màlaga i Madrid, amb augments del 184,4%, 141,5% i 115,7%, respectivament. Conca ha estat la capital espanyola amb un descens més notable de l'oferta, del 50,9%; seguida de Badajoz, amb una caiguda del 22,3%, i Ciudad Real, amb el 17,5%.

D'altra banda, el preu de l'habitatge de lloguer a Catalunya ha caigut l'1,5% durant el tercer trimestre, tot i que comparat amb el mateix període de l'any passat s'ha registrat un increment del 3,7% i puja per setè any consecutiu entre juliol i setembre, segons les dades de l'Índex Immobiliari Fotocasa. Concretament, a Catalunya el preu per metre quadrat de l'habitatge de lloguer es va situar en els 14,41 euros, només superat per la Comunitat de Madrid, amb 14,72 euros, xifra que suposa un descens trimestral del 3,8%. La mitjana espanyola es va situar en els 10,74 euros, el 0,7% trimestral menys i el 12% més interanual.