Els treballadors del Grup Soler faran vaga com a protesta pels continus impagaments de l'empresa

Els treballadors del Grup Soler faran vaga el proper 28 d'octubre en protesta pels continus impagaments salarials. A la vaga, de 8 hores, hi estan cridats a participar 350 treballadors i treballadores de les empreses Global Service i Electromecánica Soler. També hi donen suport Grup Soler Constructora i Bages Insert, totes amb seu a Sallent. Des de CCOO, que ha donat suport a la convocatòria, denuncien que els empleats de Global Service i Electromecánica Soler fa dos anys que arrosseguen endarreriments en el pagament de les nòmines i actualment tenen pendent de cobrar el salari de més de dos mesos. A més, a Electromecánica Soler estan en situació d'ERTO.

En el cas de Grup Soler Constructora tota la plantilla està amb permís retribuït, però, segons CCOO, no cobren res. Per la seva part, Bages Insert es troba en situació de preconcurs de creditors.

A través d'un comunicat, el sindicat adverteix l'empresa que no pot fer pagar a la plantilla "la seva mala gestió empresarial". Denuncia aquesta "lamentable situació", que qualifica "d'insostenible" per als treballadors. Per aquesta raó exigeixen a la direcció del grup que pagui les nòmines pendents i que elabori un pla industrial per garantir l'activitat futura i l'ocupació.