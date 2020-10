Aquestes són les ofertes de feina a les que pots optar ara mateix a Manresa

En concret, tenim vacants per a mecànics, tècnics de qualitat, analistes de negoci i agents comercials.D'altra banda, si ets professional o autònom i estàs buscant personal, registra't a iberempleos.es i publica les teves ofertes de treball. Les teves vacants arribaran als lectors dels diaris de Prensa Ibérica-Zeta, així com a tots els seus usuaris de Xarxes Socials

GRUP IMAN

Hi ha molts motius per treballar amb nosaltres, tria el teu.

Després de tants anys en el sector hi ha moltes coses que podem explicar-te. Però sabem que el temps és or, així que hem organitzat la informació en diferents seccions per ajudar-te a trobar el que busques ràpidament. Així som, pensant sempre en les necessitats dels nostres clients.

GRUP IMAN selecciona:



Mecànic / a – Electromecànic / a Martorell

Publicat: 2020.10.20 – 14:10

– 2 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € – 25.000 € Brut / any

A IMAN Temporing Granollers volem seleccionar per important empresa de Martorell, mecànics / es i electromecànics / es de vehicles.

Les funcions són:

– Reparació d'avaries tant mecàniques com elèctriques.

– Realitzar diagnosi amb equip de treball.

– Muntatge i desmuntatge d'elements del vehicle.

– Elaboració i seguiment de la documentació de registre de les avaries.

Oferim:

– Horari: Torns rotatius de matí / tarda i nit.

– Salari hora: 13,40 € / brut / hora.

Requisits :

– Valorable coneixement en vehicles híbrids.

– Formació Grau superior – Mecànica / electromecànica.

– Experiència mínima de dos anys en lloc similar.

– Treball en equip.

– Disponibilitat per viatjar.

– Disponibilitat immediata i horària completa.

– Vehicle propi.

Inscripcions i més informació a oferta de Mecànic / a – Electromecànic / a a Martorell .

Tècnic / a de qualitat – verificador / a Esparreguera

Publicat: 2020.10.19 – 16:10

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € – 25.000 € Brut / any

A IMAN Temporing necessitem incorporar tècnic / a de qualitat – verificador per important empresa de mecanitzats situada a Esparreguera.

Funcions:

– Metrologia.

– Verificació de la qualitat del producte.

– Horari d'incorporació de 6 a 14.

– Torns matí, tarda i nit.

Requisits :

– Grau Superior en Mecànica.

– Coneixements ISO (valorable).