Exigeixen a Grup Llobet que readmeti un treballador acomiadat mentre estava de baixa

Acció Sindical del Bages denuncia que el Grup Llobet va acomiadar el mes de setembre un treballador mentre estava de baixa. Davant d'això, el sindicat anuncia una mobilització per aquest divendres 23 d'octubre per exigir la seva readmissió. Segons informen a través d'un comunicat, el treballador va patir un accident laboral el desembre de 2019 que el va incapacitar temporalment. "El nostre company va ser pressionat perquè no agafés la baixa i seguís treballant", denuncia el sindicat, que afegeix que "això va provocar que la lesió s'agreugés i que el gener de 2020 –un mes després de l'accident– s'agafés la baixa laboral". Critiquen que l'empresa ha creat un "pretext artificial" per acomiadar-lo.

Segons informa Acció Sindical del Bages, el treballador formava part de l'empresa des del 2017 i el desembre de 2019 va patir un accident que el va incapacitar temporalment. Segons la versió sindical, el treballador "va ser pressionat perquè no agafés la baixa i seguís treballant" i "no van tenir en compte la contraindicació mèdica ni el dolor que li causava la lesió". El treballador, asseguren, "va acceptar continuar en el seu lloc de feina, ja que la pressió que va rebre per part del Grup Llobet va ser molt forta".

A través del comunicat asseguren que aquesta situació va provocar que "lesió s'agreugés i que el gener de 2020 -un mes després de que es produís l'accident- el treballador agafés la baixa laboral, seguint tots els passos corresponents i acreditant, així, la incapacitat temporal". Des del sindicat remarquen que el treballador estava pendent d'una intervenció quirúrgica a causa de la lesió, que es va ajornar per motius mèdics.

"L'empresa ha creat un pretext artificial per l'acomiadament, però nosaltres veiem clarament com aquest té una relació directa amb la situació d'incapacitat temporal en la que es troba el nostre company" denuncien. Per aquest motiu, reclamen la nul·litat de l'acomiadament i exigeixen la readmissió del treballador. De fet, el sindicat ha impugnat l'acomiadament als jutjats.

Davant d'això, el sindicat ha anunciat una primera mobilització per aquest divendres 23 d'octubre a la Plaça Crist Rei a les 18.30 hores.