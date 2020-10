El Govern destina 8 milions més a subvencions per a menors de 30 anys

El Govern ha acordat destinar 8,87 milions d'euros, als quals cal sumar els inicials 6,12 ja programats, a subvencions per «afavorir l'autoocupació de joves inscrits en el Programa de Garantia Juvenil». Es tracta d'un dels acords subscrits ahir a la reunió setmanal del Consell Executiu, dels quals ha donat compte la portaveu del Govern, Meritxell Budó. Amb aquesta iniciativa, el departament de Treball «potencia una ajuda econòmica finançada per la Iniciativa Europea d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu (FSE)», indica un comunicat, amb l'objectiu de «facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació». Les ajudes «van dirigides als joves que tinguin entre 18 i 29 anys que abans de donar-se d'alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits en el Programa de Garantia Juvenil».