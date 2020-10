La plantilla de Grup Soler es mobilitza per la situació «crítica» de les empreses

La situació al bagenc Grup Soler és «crítica» i la incertesa sobre el futur de les quatre societats que integren el grup (o el que en queda) és «molt bèstia», diuen fonts sindicals. El mes de febrer aquest diari ja explicava que la situació del grup, especialitzat en l'execució i el manteniment d'obra pública, era molt complexa i que s'arrossegaven impagaments amb la plantilla que ja feien preveure un empitjorament global del grup. Ara, la plantilla anuncia mobilitzacions per denunciar l'estat general de les empreses de Grup Soler. De moment, s'ha convocat una vaga per al proper dia 28 (la data ha de confirmar-se avui). Ahir no va ser possible contactar amb l'empresa.

De les quatre empreses de Grup Soler, només Soler Global Services, destinada al manteniment d'instal·lacions, està operativa. I, el més dramàtic del cas, «amb feina», com expliquen fonts del comitè. A l'empresa hi continuen treballant unes 300 persones, una trentena de les quals operen des de la central del grup a Sallent. Soler Global Service va estar en ERTO durant el confinament, però després de l'estat d'alarma va tornar a l'activitat, i ara aquesta és «del 100%», segons fonts del comitè. Hi ha molta feina, però es treballa «amb limitacions» perquè els proveïdors no serveixen al grup pel deute acumulat (amb bancs i proveïdors), que els comitès calculen que ja supera els 30 milions d'euros, tot i que matisen que «no tenim els números per precisar-ho».



Empreses inactives

A les altres empreses del grup la situació és diametralment oposada. Estan inactives. Així, a Electromecànica Soler, especialitzada en instal·lacions, pràcticament tota la plantilla (una trentena de persones) està en ERTO. A la constructora, 1953, s'opera amb permisos retribuïts. Que els treballadors no cobren, perquè els impagaments amb la plantilla s'arrosseguen de fa mesos. Els treballadors, expliquen fonts del comitè, han posat demandes per aconseguir una extinció de contractes. Bages Inser ja està en preconcurs de creditors i la meitat de la plantilla ha estat subrogada a Soler Global Service. Dels aproximadament 900 treballadors que tenia el grup a començament del 2019, quan van començar els retards en les nòmines, s'ha passat a menys de 400, expliquen fonts del comitè. Un centenar d'aquests opera des del Bages.

En aquests gairebé dos anys, el grup ha abandonat contractes, però Soler Global Service continua treballant per a Mossos d'Esquadra, ICS, Mémora, Mútua Intercomarcal, l'Hospital de Toledo o en obres a Canàries, a banda d'altres petits contractes, entre d'altres.

Segons els comitès, l'empresa preveu que la constructora, 1953, entri en concurs aviat, un cop s'hagi pogut renunciar a les obres públiques que encara té contractades (a Solsona i a Granollers, per exemple). La instal·ladora, asseguren els comitès, va pel mateix camí, un cop s'acabi l'ERTO, a final d'any. El grup, però, preveu salvar Soler Global Service, diu l'empresa als comitès. Es busca finançament per garantir la seva continuïtat. Amb tot, la plantilla té els seus dubtes que aquests plans arribin a bon port. «Tot pinta molt malament», diu Josep Rueda, secretari d'Indústria de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central. «La situació és crítica», insisteixen fonts del comitè. «Si no s'aconsegueix finançament en un breu termini la vida que tenim és molt curta. El grup s'apaga com una espelma», apunten. CCOO va emetre ahir un comunicat en què denuncia la situació del grup i exigeix a la seva direcció «que pagui les nòmines pendents i que elabori un pla industrial per garantir l'activitat futura i l'ocupació». CCOO adverteix el grup que «no pot fer pagar a la plantilla la seva mala gestió empresarial».



Un cúmul de «mala gestió»

Per als comitès, com ja explicaven a començament d'aquest 2020, la responsabilitat de la situació actual cal atribuir-la a una «mala gestió» de l'administració anterior del grup que encapçala el bagenc Jordi Soler. Per als comitès, la implicació i processament del grup en el cas 3% de CDC no seria el detonant de la crisi, «però segur que no hi ha ajudat», insisteixen. De fet, el grup continua treballant en obra pública, i el 80% de la seva feina actual ho és.

«Creiem que es deu a males decisions i males inversions, a estirar més el braç que la màniga», diuen les mateixes fonts. El grup ha fet al llarg dels anys una important aposta per expandir-se al conjunt de l'Estat i també al Perú. «És cert que en aquests anys la competència ha estat molt dura i s'han agafat obres amb un risc molt alt», apunten les fonts del comitè. En conjunt, asseguren, «no hi ha una operació en concret que expliqui la situació. Però a començament del 2019 s'anava bé».



El cas 3%

Jordi Soler ha viscut els darrers anys immers en investigacions judicials pel presumpte pagament de comissions il·legals a les fundacions de CDC, en el cas conegut com del 3%. A final de juliol, l'Audiència Nacional va decidir processar Grup Soler entre diverses empreses vinculades al cas, a més dels exgerents i extresorers de CDC Daniel Osàcar, Andreu Viloca i Germà Gordó i exresponsables del partit. En total, hi ha 28 persones físiques i 16 de jurídiques processades per delictes d'organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La interlocutòria del jutge José de la Mata posava fi a una investigació iniciada el 2015. L'operativa desplegada pels investigats inclouria almenys 31 adjudicacions d'obra pública sospitoses entre el 2008 i el 2012 que van suposar el 7,7% del finançament global de Convergència.