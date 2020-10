Isidre Fainé assegura que «no sembla fàcil una recuperació ràpida»

El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, creu que el futur a curt i a mitjà termini a l'Estat serà complicat. «La realitat internacional és molt crua, i especialment greu per a Espanya, i no sembla fàcil que tinguem una recuperació ràpida», va assenyalar ahir en la seva intervenció al Congrés de Directius organitzat per la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE). El directiu va demanar a les forces polítiques que «estiguin a l'altura del moment actual» i que «posin els interessos del país per sobre de qualsevol altra consideració». «Cal estar preparats per a un període de dificultats amb molta incertesa», va afegir Fainé. El manresà va lamentar que l'Estat «no fes els deures» abans de la crisi de la covid-19, però creu que aquesta és «una crisi transformadora» i confia que s'aprofitarà la situació. «Encara som a temps de millorar», va dir.