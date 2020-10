L'emblemàtic Punt de Trobada d'Andorra abaixa la persiana

El centre comercial E.Leclerc Punt de Trobada, un dels emblemàtics d'Andorra, tancarà portes en breu de forma definitiva, segons ha explicat la pròpia direcció de l'establiment a través de Facebook. Una sentència judicial obliga l'hipermercat a abaixar la persiana el proper 30 de novembre i la gerència ja ha penjat el cartell de "liquidació total".



Lloc de referència per a molts catalans que cada any creuen la frontera per anar a fer les seves compres a Andorra, especialment durant l'època de Nadal, el Punt de Trobada va obrir al públic ara fa 30 anys, concretament l'1 d'agost del 1990. Actualment hi treballen 350 persones.



En el seu escrit a Facebook, el centre explica que "en execució de la Sentència pronunciada pel Tribunal Unipersonal de la Batlle, esdevinguda ferma, EXECO, SAU I CORI, SAU entren en període de liquidació final i desallotjaran definitivament el Centre Comercial E.LECLERC PUNT DE TROBADA, que va obrir al públic l'1 d'agost 1990, el proper dia 30 de novembre del 2020".



L'establiment havia demanat una pròrroga per poder seguir treballant fins al 28 de febrer de l'any vinent i poder aprofitar així la temporada de Nadal i també "fer una liquidació i desallotjament ordenats i viables", tanmateix, no ha rebut resposta positiva per part de l'administració.



Des del Punt de Trobada es lamenta que no s'hagi pogut "evitar" que els 350 treballadors "es quedin sense feina a les portes de Nadal i el centre, situat a l'entrada del País, es quedi tancat i fosc durant les festes de Nadal i Reis". Els seus responsables expliquen que tampoc ha estat possible "arribar a un acord amb la propietat, la família Mallol ni amb el nou explotador, Pyrénées, perquè volien supeditar la pròrroga a unes condicions que no es podien acceptar (entre altres, la prestació d'una elevada fiança totalment capriciosa i injustificable)".





Estimats clients

Al seu lloc s'hi ubicarà un Carrefour

"Volem de manera especial dirigir el nostre agraïment a totes les persones que durant tot aquest procés ens han manifestat el seu suport i, de manera molt particular, a la plantilla dels nostres treballadors pels quals hem lluitat fins a l'últim moment sobretot tenint en compte la difícil conjuntura actual agreujada pels efectes de la pandèmia del SARS-COV-2 o, especialment en portes de les celebracions del Nadal. No volem acabar sense donar les gràcies a tots els nostres clients i proveïdors per aquests 30 anys de fidelitat, moltissimes gràcies de tot cor!", conclou l'escrit.Segons informen diferents mitjans andorrans, elson actualment hi ha el Punt de Trobada serani laPercisament un hipermercat d'aquesta companyia ocuparà una de les plantes del complex, que en total en té tres dedicades a la venda al públic, mentre que les plantes d'aparcament se situen per sobre d'aquestes.Tot apunta que Pyrénées ha adquirit unque actualment té el Punt de Trobada i també podria ampliar-la fins arribar a les 500 persones. Actualment, afirma el portal La Valira, 85 dels treballadors són fronterers.De fet,amb l'obertura d'un establiment de la cadena en un altre dels centres comercials emblemàtics del país, l'