Pintura Industrial Mestres, 100 anys d'innovació i tradició familiar

Al replà de les escales que porten a la sala de reunions de Pintura Industrial Mestres hi ha un rètol en què es pot llegir «Mestres Pintura Decorativa». Les lletres del cartell, d'un grana intens, estan emmarcades per una cornucòpia daurada, símbol de prosperitat i abundància d'ençà l'antiguitat grega.

El 1920, mentre pintava a mà el primer anunci de l'empresa que acabava de fundar, Francesc Mestres Cabanes (Manresa, 1890-1961) no podia imaginar que 100 anys més tard un dels seus néts, Lluís Mestres Caballol (Manresa, 1964), mantindria el negoci i lluiria amb orgull, com un emblema familiar, el rètol centenari. Pintura Industrial Mestres dona feina avui a 45 persones i té la seu en una nau del polígon industrial de Sant Isidre, a Sant Fruitós de Bages.

Tot i la continuïtat jurídica de l'empresa, l'activitat que ha desenvolupat al llarg de les dècades ha canviat de dalt a baix. Durant el primer quart de segle, Francesc Mestres, fidel a la tradició familiar –un dels seus germans era el cèlebre pintor i escenògraf Josep Mestres Cabanes (Manresa, 1898-1990)–, va treballar, sobretot, en l'àmbit de la pintura decorativa, embellia les cases senyorials de la puixant burgesia catalana.

La primera transformació rellevant de l'empresa va arribar per mitjà de Lluís Mestres Marcet (Manresa, 1924), un dels fills del fundador. Gran afeccionat al motor, Lluís Mestres va emprendre la iniciativa, l'any 1948, d'instal·lar un taller de pintura especial per a automòbils al carrer de Sarret i Arbós, número 5, de Manresa. Va ser aleshores quan Lluís Mestres va descobrir la pintura de ferro i va començar a pintar maquinària industrial. A la dècada dels seixanta, Lluís Mestres va pintar, entre d'altres, llantes per al fabricant de rodes Lemmerz Española, diverses peces per a la marca catalana de motocicletes Cremsa i els emblemàtics automòbils PTV, fabricats a Manresa.

Amb els anys, l'empresa cada vegada tenia més encàrrecs, i el 1973 la falta d'espai va fer que Lluís Mestres decidís de traslladar les instal·lacions a un local del car-rer de Circumval·lació de la capital del Bages.

La segona transformació de l'empresa va tenir lloc el 1988, quan el fill de Lluís Mestres Marcet, Lluís Mestres Caballol, va comprar una nau industrial al polígon industrial de Sant Isidre, a Sant Fruitós de Bages. Quatre anys més tard, i gràcies a l'impuls econòmic que suposava treballar amb les empreses Oliva Torras i Dinamic Laser –totes dues del sector metal·lúrgic i amb seu al Bages–, Lluís Mestres Caballol va posar en funcionament la primera cadena de pintura robotitzada, que permetia pintar alhora peces de diferents formats. Aquestes instal·lacions també incloïen un túnel de tractament per desgreixar les peces, fosfatar-les i acabar-les amb una capa de pintura en pols, i un forn per fixar la pintura a una temperatura de 230 graus Celsius.

El 2016, Pintura Industrial Mestres –tal com ha fet al llarg de la seva història per adaptar-se a la demanda del mercat– va tornar a modernitzar les instal·lacions amb l'adquisició d'una cadena automàtica de pretractaments i pintura en pols que permet de recobrir amb gran precisió peces de fins a 16 metres de llargada i 2.500 quilos de pes. Aquesta inversió ha permès a Pintura Industrial Mestres assumir projectes industrials cada vegada més ambiciosos en els àmbits de l'automoció, l'aeronàutica i l'arquitectura, entre d'altres, molts dels quals són a l'estranger.

A mitjà i a llarg termini, Lluís Mestres Caballol vol consolidar Pintura Industrial Mestres com una empresa capaç de competir «en qualitat i especialització» amb empreses del sector d'arreu del món. Ara com ara, gràcies al rigor tècnic i la qualitat dels acabats, l'empresa ha estat reconeguda amb les principals certificacions internacionals de qualitat.

Pel que fa als processos productius en el sector de la pintura industrial, Lluís Mestres Caballol explica que, en els propers anys, s'accentuaran dues tendències: d'una banda, la tecnologia estarà dissenyada per reduir cada vegada més les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I d'altra banda, la pintura en pols –una de les innovacions més rellevants que hi ha hagut en el sector d'ençà la dècada dels 40 del segle XX– serà més barata i permetrà fer acabats que abans només podien aconseguir-se amb pintura líquida.