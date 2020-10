El Suprem aprecia falta de transparència en l'IRPH, però no hi veu un abús

El Tribunal Suprem ha determinat que en les hipoteques lligades a l'Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris (IRPH) analitzats existeix falta de transparència per no haver-se informat de l'evolució de l'índex, però no un abús.

La Sala Primera de l'Alt Tribunal es va pronunciar en el ple convocat ahir, si bé aquesta deliberació correspon a quatre recursos de cassació concrets en relació amb la clàusula d'interès variable de l'IRPH. El cinquè recurs sobre IRPH que havia de tractar en aquest mateix ple encara no s'ha resolt perquè presenta perfils diferents en versar sobre un habitatge protegit.

Així, en els quatre recursos resolts, seguint la jurisprudència de Luxemburg, s'ha apreciat falta de transparència per no haver-se informat de l'evolució de l'índex dels dos anys anteriors. No obstant això, els magistrats de la Sala han procedit a fer l'anàlisi d'abusivitat concloent, en els casos jutjats, que no hi havia abús.

La decisió no ha estat unànime, ja que la decisió ha rebut el vot particular del magistrat Francisco Javier Arroyo Festes, qui té una opinió divergent respecte de la decisió majoritària. L'òrgan judicial donarà a conèixer el text íntegre de la sentència en els pròxims dies.

La Justícia europea va dictaminar el 3 de març que l'IRPH ha d'estar sotmès al control judicial dels tribunals espanyols, els quals han de decidir si es tracta de clàusules abusives incloses en contractes hipotecaris.

La majoria de magistrats coincideix que la sentència de Luxemburg no va acabar d'aclarir els dubtes, sobretot perquè després que es fes pública s'han dictat sentències contradictòries que anul·len l'índex en primera instància i després acaba considerant-se vàlid a escala provincial, o fins i tot processos en els quals la clàusula es declara abusiva i nul·la, i es decreta la subsistència del contracte però de manera gratuïta. Per aquesta raó, el Suprem havia de tornar a pronunciar-se sobre aquest tema per orientar els jutjats i per poder condicionar així l'admissibilitat dels casos següents.

En tot cas, i més enllà d'aquest criteri, els jutges espanyols han tornat a sol·licitar a Luxemburg que aclareixi la seva sentència, ja que l'afer afecta més d'un milió de famílies que afronten una mitjana de 165 euros de més al mes respecte dels qui tenen euríbor, la qual cosa suma un perjudici total d'uns 25.000 euros des del 2004 fins a l'actualitat, segons dades d'Asufin.

Les organitzacions de consumidors i les plataformes de defensa de clients van destacar ahir que el fet que la sentència del Suprem trobés falta de transparència en les hipoteques, «confirmaria els abusos del sector bancari».

D'altra banda, les patronals bancàries consideren que el Tribunal Suprem ha resolt l'assumpte i ha confirmat la seva validesa.