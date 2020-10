La Cambra i l'Ajuntament de Manresa organitzen tres jornades per ajudar els participants a trobar feina

La Cambra de Comerç de Manresa i l'Ajuntament de Manresa organitzaran online els dies 27, 28 i 29 d'octubre unes jornades per ajudar els participants a millorar les seves possibilitats d'ocupació en aquesta època marcada per la covid-19. Durant les jornades es faran diferents activitats, entre les quals una ponència titulada «L'impacte de la Covid en el mercat de treball», a càrrec de Marta Puig Samper, en la qual es parlarà del mercat laboral actual i es repassarà quines són les feines més demanades i quines habilitats necessiten les empreses. A més, s'ha programat diferents tallers, a càr-rec del CIO Manresa. Es tracta d'un taller per aprendre a millorar el currículum, un altre per practicar una entrevista de feina, un altre sobre la xarxa Xaloc de recerca de feina, i un sobre com accedir a l'administració pública. També hi haurà una xerrada inaugural que faran l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la regidora d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, i la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs. Per participar a les jornades cal fer inscripció prèvia al web www.jobmatchmanresa.cat.

El «JobMatch» tindrà la presència d'11 empreses que necessiten cobrir llocs de treball i que recolliran currículums: Ampans, Althaia, el CAE, Denso, Deporvillage, Grup Llobet, Maxion Wheels, Oliva Tor-ras, Sant Andreu Salut, Vidmar i Avinent.