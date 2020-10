La Catalunya Central tem un degoteig de tancaments de comerços

Les associacions de comerciants de Manresa, Berga, Igualada i Vic alerten que es troben en una situació "límit" i reclamen ajuts per poder mantenir l'activitat. Algunes de les entitats lamenten que el tancament de bars i restaurants ha tingut un efecte dominó i ha provocat una baixada de les vendes. "Nosaltres anem de la mà de l'hostaleria, si tanquen els bars afluixen les vendes perquè no hi ha tanta gent al carrer", lamenta la presidenta d'Igualada Comerç, Laura Llucià.

De fet, en tres dels carrers del centre històric de la capital de l'Anoia han tancat almenys sis comerços en els darrers mesos. Els comerciants confien en la campanya de Nadal per reactivar les vendes però, si no és així, auguren que la situació serà "molt complexa".

"Malauradament venen temps molt difícils. Durant els mesos d'estiu i setembre vam poder remuntar, però ara ens trobem que hem fet un pas enrere". Així s'expressa la presidenta de l'entitat Igualada Comerç, Laura Llucià, que creu que amb el tancament de bars i restaurants "la gent no surt tant al carrer i ha agafat més por". Això, per tant, passa factura al petit comerç i Llucià lamenta que "tot allò que havíem guanyat ho hem perdut".

Des de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, la seva presidenta, Tània Infante, relata que la situació és "molt complexa", tot i que confia que la campanya de Nadal els ajudi a remuntar. "Si el Nadal ens ajuda esperem bones notícies, sinó la situació passarà a ser molt més complicada", lamenta Infante, que assegura que l'objectiu més immediat que tenen sobre la taula és "salvar el Nadal".

Des de Berga els comerciants constaten que el sector "està al límit" i afirmen que la crisi de la covid-19 es nota, sobretot, "als comptes corrents" dels comerciants. "Tothom s'ha endeutat. L'endeutament ha parat el primer cop, però si no reactivem el consum, en aquest segon cop sí que es veuran moltes persianes abaixades", lamenten des de l'entitat comercial.

A Vic, els comerciants encaren la situació amb molta "preocupació i incertesa", ja que "és molt difícil planificar-nos de cara al futur", segons ha relatat el gerent de Vic Comerç, Roger Noguer. Assegura que la pandèmia afecta especialment "l'estat d'ànim" de la població i això té com a conseqüència "que la gent tingui molt poques ganes d'anar de compres". Noguer també constata que el tancament de bars i restaurants els ha afectat especialment en l'afluència de compradors: "El comerç ens nodrim dels bars i els bars es nodreixen el comerç".



Servei d'entrega a domicili

Les associacions de comerciants han engegat alguns projectes per revitalitzar les vendes al comerç local. Entre elles hi ha el servei d'entrega a domicili. En el cas de Vic, s'ha muntat un servei mancomunat en què a través de bicicletes elèctriques es faran arribar les compres directament a les cases dels clients. A Igualada també s'ha posat en marxa una iniciativa similar i els associats d'Igualada Comerç disposaran d'una furgoneta elèctrica per portar la compra a casa del client.