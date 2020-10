La confiança en l'economia europea cau amb la segona onada de covid-19

La segona onada de covid-19 a Europa ha tornat a fer caure la confiança en l'economia. Segons l'indicador de sentiment econòmic preliminar de la Comissió Europea del mes d'octubre, la confiança de consumidors i empreses en l'economia ha disminuït 1,6 punts tant a l'eurozona com a la Unió Europea aquest mes, i se situa més de deu punts per sota de la mitjana dels últims anys al bloc comunitari i més d'11 punts per sota en el cas de la zona euro. La confiança en l'economia torna a caure després d'haver-se enfonsat l'abril i d'encadenar després cinc mesos de recuperació.