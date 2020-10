ICL presenta l'ERO per reduir la plantilla de la mina de Súria en 110 persones

ICL ha comunicat avui al comitè d'empresa la presentació d'un expedient d'extinció de 110 contractes a la mina de Súria, segons han avançat fonts de CCOO a aquest diari. Aquesta xifra ja estava inclosa en el pla de viabilitat que va presentar la companyia que explota les mines de Súria i Sallent el passat mes de setembre, amb la intenció que les baixes fossin voluntàries o bé prejubilacions. Els representants dels treballadors tenen ara una setmana per decidir les 13 persones que integraran el seu equip negociador.

Després de setmanes de negociacions, l'empresa va comunicar al comitè aquest dilluns que presentaria l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO). Aquest dijous, empresa i comitè van arribar a un acord econòmic sobre les baixes voluntàries i les prejubilacions, però el redactat de la notificació de la presentació de l'ERO ha fet saltar avui les alarmes als sindicats i comitè, ja que, segons explica el seu president, Òscar Martínez (USOC), el text sembla admetre que la plantilla accepta 110 baixes. Però el comitè puntualitza que no acceptarà baixes traumàtiques.

ICL al·lega causes econòmiques, productives i organitzatives, atesa la caiguda del preu de la potassa.

Segons fonts de l'empresa consultades per aquest diari, la presentació de l'expedient és «un formalisme que posa el rellotge en marxa». L'empresa, asseguren les fonts, té la intenció d'«arribar a un acord en el termini que ens dóna l'expedient. En la línia del que vam dir el mes de setembre». ICL insisteix que «ja portem setmanes negociant amb el comitè».

El president del comitè d'empresa insisteix que «no volem parlar de baixes traumàtiques. N0 en negociarem cap». Martínez recalca que ICL encara no ha presentat la memòria de l'ERO per conèixer quina és l'afectació prevista en prejubilacions i baixes voluntàries. «Tenim un nivell de subcontractació molt alt i no podem entrar lligats de mans a la negociació de l'expedient».

Martínez destaca que s'ha arribat a «un bon acord» econòmic per a les baixes voluntàries i les prejubilacions, i que aquestes són les que negociaran en el termini que marca l'ERTO. No pas baixes «traumàtiques». «Hem d'assseure'ns amb l'empresa, i al final de les negociacions sabrem si aquest ERO el podem signar o no», diu Martínez.

CCOO, que aquest divendres ha emès un comunicat, no està d'acord amb el plantejament d'ICL. Oimés, diu Josep Rueda, secretari d'indústria de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central, «quan a l'empresa encara hi ha uns 400 subcontractats per 714 treballadors propis d'ICL».

Segons explica Rueda, l'ambiciós pla industrial Phoenix de modernització de la mineria bagenca preveia que un cop es tanqués l'activitat extractiva a Sallent, com així va passar a mitjans del passat mes de juliol, la plantilla de Súria es mantindria en 714 persones. «Si ara n'acomiaden 110 estaran incomplint el seu compromís», diu Rueda.

Per a CCOO, el pla d'ICL consisteix a «augmentar les subcontractacions i precaritzar la feina a la mina». Segons Josep Rueda, «el que pretenia ICL era tancar un acord entre nosaltres, sense fer soroll. L'empresa parlava de 110 baixes entre prejubilacions, incentivades i 'absentistes', quan aquests són persones que no estan bé de salut, que tenen una baixa mèdica perquè en la mineria és més habitual que en altres feines que hi hagi baixes». «No ho hem volgut negociar», diu Rueda. «Si volen, que facin el que hagin de fer. Els sindicats no negociem baixes traumàtiques», conclou el secretari d'indústria al territori del sindicat.

En la nota que ha fet pública avui, CCOO considera «inadmissible» la decisió de l'empresa de presentar l'ERO, ja que «es tracta de la mina que ha de garantir el futur de l'activitat de l'explotació que l'empresa té a la Catalunya central, i on a més hi ha un elevat nombre de subcontractes que operen en aquesta mina». CCOO denuncia que amb aquesta decisió, «el grup ICL pretén retallar costos a les mines d'Iberpotash, a costa de retallar la plantilla fixa i precaritzar les condicions laborals de les persones que hi treballen».