ICL presenta un ERO per a 110 treballadors a Súria

ICL ha avui comunicat al comitè d'empresa la presentació d'un expedient d'extinció de 110 contractes a la mina de Súria, segons han explicat fons de CCOO a aquest diari. Aquesta xifra estava inclosa en el pla de viabilitat que va presentar la companyia que explota les mines de Súria i Sallent el passat mes de setembre, però llavors es preveia que un bon gruix de les baixes fossin incentivades o bé prejubilacions. Els sindicats, però, no han acceptat el pla de l'empresa, que contemplava que per si el gruix de les 110 baixes previstes no es cobria íntegrament amb baixes incentivades i prejubilacions, per a la resta, fins a aquesta quantitat, s'acordés un expedient prèviament pactat i tancat amb els comitès. Aquests van rebujar aquesta possibilitat, ja que no donaria marge a negociacions que permetessin ampliar el nombre de dies de compensació prèviament pactats. La decisió de l'empresa ha estat, doncs, presentar un expedient d'extinció de contractes per al total de 110 persones que la companyia considera que no té lloc al projecte miner. Els representants dels treballadors tenen ara una setmana per decidir les 13 persones que integraran el seu equip negociador.

ICL al·lega causes econòmiques, productives i organitzatives, atès la caiguda del preu de la potassa. Els representants de la plantilla no estan d'acordm amb el plantejament d'ICL. Oimés, diu Josep Rueda, secretari d'indústria de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central, "quan a l'empresa encara hi ha uns 400 subcontractats per 714 treballadors propis d'ICL". Segons explica Rueda, el pla Phoenix preveia que un cop es tanqués l'activitat extractiva a Sallent, com així va passar a mitjans del passat mes de juliol, la plantilla de Súria es mantindria en 714 persones. "Si ara n'acomiaden 110 estaran incomplint el seu compromís", diu Rueda.

Per a CCOO, el pla d'ICL consisteix a "augmentar les subcontractacions i precaritzar la feina a la mina". Segons Josep Rueda, "el que pretenia ICL era tancar un acord entre nosaltres, sense fer soroll. L'empresa parlava de 110 baixes entre prejubilacions, incentivades i 'absentistes', quan aquests són persones que no estan bé de salut, que tenen una baixa mèdica perquè en la mineria és més habitual que en altres feines que hi hagi baixes". "No ho hem volgut negociar", diu Rueda. "Si volen, que facin el que hagin de fer. Els sindicats no negociem baixes traumàtiques".