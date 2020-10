Inspecció de Treball detecta 175 infraccions per ERTO fraudulents

La Inspecció de Treball ha detectat 175 infraccions per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fraudulents a Catalunya i ha interposat sancions per valor de 822.952 euros a empreses catalanes per haver-se beneficiat il·lícitament de recursos públics, segons va avançar l'Ara i va confirmar l'ACN. A banda de les multes, les companyies catalanes que han fet frau amb els expedients temporals també hauran d'abonar el pagament de 368.960 euros en quotes que ha deixat d'ingressar la Seguretat Social, segons ha confirmat el ministeri de Treball. La majoria d'irregularitats responien a persones obligades a treballar tot i estar en un expedient de suspensió o fent més hores de les que tocava. A Catalunya, els inspectors han obert 3.193 investigacions, de les quals 1.141 ja han acabat. En total, el cos investiga 30.000 empreses a tot l'Estat.