La plantilla de l'olesana Aryzta defensa que la planta és rendible

La plantilla de la panificadora d'Aryzta a Olesa de Montserrat defensa que la planta és rendible i va reclamar ahir a l'empresa davant del Servei Territorial del departament de Treball que renunciï a tancar la fàbrica. Ahir va tenir lloc una mediació per a l'acomiadament col·lectiu dels 73 treballadors. L'empresa va deixar de produir a final de març i no ha tornat a obrir. En aquest temps, ha presentat dos ERTO, que la plantilla assegura que «són fraudulents» perquè s'ha traslladat la producció que havien de fer a altres plantes del grup, com ara la de Madrid, a Alemanya o a Polònia. La companyia ofereix les indemnitzacions mínimes que marca la llei per acomiadament, de 20 dies per any treballat.

L'empresa justifica el cessament definitiu de l'activitat per la disminució de la productivitat dels pans d'hamburguesa que s'elaboren per als restaurants McDonald's i la impossibilitat d'atraure nous clients.