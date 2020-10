Treball registra 4.871 ERTO a Catalunya arran de les noves restriccions impulsades pel Govern

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha registrat 4.871 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a Catalunya entre els dies 16 i 22 d'octubre, coincidint amb la primera setmana en què van entrar en vigor les noves restriccions impulsades pel Govern per frenar l'expansió de la covid-19 al territori. D'aquests, 3.231 responen a causes de força major per l'aturada de l'activitat, mentre que 1.562 corresponen a causes relacionades amb les restriccions que limiten l'activitat. La resta (78 expedients), fan referència a altres motius que no s'especifiquen. Els nous ERTO afecten un total de 41.054 treballadors, un 75% dels quals es concentren a la demarcació de Barcelona.

En concret, Barcelona suma 3.835 expedients que afecten 30.898 persones. La segona regió que acumula més expedients és Girona, amb 628 ERTO i 3.603 treballadors afectats. A Tarragona, s'han signat 562 expedients i 5.360 persones s'han quedat sense feina de forma temporal, mentre que a la demarcació de Lleida s'han registrat 266 ERTO amb 1.038 persones afectades. Finalment, a les Terres de l'Ebre, el nombre d'expedients és de 30 i la xifra de treballadors afectats és de 155.