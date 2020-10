Faurecia té la intenció d'acomiadar 160 treballadors de la seva planta d'Abrera

La direcció de l'empresa Faurecia, un dels principals proveïdors de Seat, vol aplicar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per acomiadar 160 dels seus 308 treballadors de la planta que té a Abrera i que ara es plantegen anar a la vaga contra aquesta mesura.

La responsable de la secció sindical de CCOO a Faurecia, Verónica Amaya, va explicar ahir que la companyia ha comunicat a la plantilla que té la intenció de presentar l'expedient amb els acomiadaments dimarts que ve, 27 d'octubre, quan es compliran justament sis mesos de l'inici de l'ERTO de força major plantat per fer front a la primera onada de la pandèmia.

Aquest proveïdor del sector de l'automoció s'ha plantejat els acomiadaments després de perdre l'adjudicació del quadre de comandament i la pintura del nou model de Seat León, el que li provocarà una pèrdua important de facturació, encara que conserva altres contractes amb la filial de Volkswagen.

Davant d'aquesta situació, el comitè d'empresa, controlat per CCOO, ha convocat la plantilla a participar en una assemblea el dimecres 28 d'octubre per plantejar la convocatòria d'una vaga, amb la intenció de pressionar la direcció de Faurencia per negociar. «No entenem la decisió d'acomiadar 160 persones. És un nombre exagerat. A més, la direcció oblida que la plantilla ha fet molts esforços en el passat, amb dos convenis i una pròrroga amb sous congelats i pactes de flexibilitat», destaca Verónica Amaya.

Amb la vaga, que encara no s'ha concretat quina forma ha d'adoptar, els sindicats volen aconseguir que Faurecia minimitzi l'impacte de l'ERO i garanteixi que les sortides de treballadors seran «no traumàtiques». L'anunci de l'ERO es produeix a més quan està a punt de complir-se un any de l'incendi que va afectar la fàbrica d'Abrera, i que va obligar a inter-rompre la producció a la planta de Seat a Martorell.

«Fa un any, la plantilla es va deixar la pell per aixecar la planta en un temps rècord després de l'incendi. i Seat va assegurar que no oblidaria aquest esforç. Ara veiem que no és així i que ha oblidat que 300 famílies depenen d'aquest proveïdor», lamenta Amaya.