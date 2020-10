Treball obre una consulta per definir la licitació del CFPA de Martorell

El departament de Treball, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), ha obert un període de consultes amb el sector de l'automoció per definir conjuntament quines han de ser les condicions i els criteris que regeixin la licitació del Centre de Formació Professional d'Automoció (CFPA) de Martorell.

La informació obtinguda permetrà garantir la idoneïtat dels plecs de licitació (l'elaboració i publicació dels quals correspon al SOC). En aquest procés de consulta poden participar possibles entitats licitadores i altres actors del sector de l'automoció. També es vol recollir l'opinió de persones expertes, autoritats independents i operadors econòmics actius al mercat interessats a oferir el seu assessorament.

En un comunicat, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies recorda que abans de plantejar aquesta consulta, ja es van fer unes sessions amb diversos agents implicats en el sector de l'automoció i de la formació per recollir unes primeres reflexions i propostes. La voluntat amb aquest procés previ de concertació i consulta és l'acostament a les expectatives de les possibles empreses licitadores d'aquest centre i, sobretot, a les necessitats de qualificació professional del sector de l'automoció.

El Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell abastarà l'FP inicial i l'FP per a l'ocupació adreçada tant a persones treballadores desocupades com en actiu. També inclourà formació programada per a les empreses, que ha de constituir un dels pilars de creixement del centre i aportar un alt grau d'especialització formativa. La licitació que es va fer el mes de novembre del 2019 no va reeixir perquè cap empresa es va presentar per gestionar el centre. El Govern va decidir impulsar un nou procés de licitació que fes més atractiva la seva gestió.

En una reunió celebrada el 7 d'octubre amb el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, el Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC) ja va advertir que aquesta és «l'última oportunitat» perquè la instal·lació, que fa 5 anys que està acabada però sense activitat, entri en funcionament i «ocupi el lloc que li pertoca dins el sector de l'automoció a Catalunya».