Aquests són els supermercats que més han apujat els preus

Alcampo i Dani, les cadenes més barates per comprar, i Sánchez Romero i Ulabox, les més cares, segons OCU

Fer la compra al supermercat s'ha encarit un 2,8% en l'últim any, segons un estudi publicat aquest dilluns per l'associació de consumidors OCU, que apunta a Eroski Center, Supersol i Mercadona com les cadenes que més han apujat els seus preus, amb repunts superiors al 3,5%.

A la banda contrària se situen Carrefour i els seus supermercats Carrefour Market, que van ser els únics que van abaixar lleument els seus preus; Alcampo es manté, no obstant això, com la cadena nacional més barata al costat de Supeco (propietat també del grup Carrefour).

L'informe, que relaciona aquestes pujades amb "l'impacte del coronavirus", estima una despesa per llar en la cistella de la compra d'uns 5.150 euros anuals i reflecteix que de mitjana es pot estalviar fins a un 20% (al voltant de 970 euros) en funció de l'establiment triat, i tot i que també hi ha diferències entre ciutats, aquestes són menors que en anteriors edicions.

Les ciutats on la cistella de la compra és més barata

Les capitals on surt més barat fer la compra són Almeria, Burgos, Ciudad Real i Zamora, mentre que Las Palmas de Gran Canària i Palma lideren la llista de les més cares per sobre fins i tot de Barcelona, Bilbao, Lleida, Madrid o Sant Sebastià, que el segueixen a la saga però a distància.

L'estudi assegura que el 64% de les referències van pujar de preu en l'últim any, i els augments més expressius van estar protagonitzats pels frescos, amb un encariment del 5% de mitjana.

Quins productes han apujat més els seus preus

Les taronges de taula (46%), la coliflor (40%), les llimones (38%), les peres (34%) i els kiwis (30%) són els productes que més pugen respecte al mateix estudi de l'any anterior, tot i que els autors de l'informe precisen que en alguns casos aquests increments "es poden deure al diferent moment de la temporada a causa del canvi de dates en la realització de l'estudi".

De la banda de les baixades de preu, els responsables d'aquesta anàlisi afirmen que són "menys en quantitat i importància", amb l'oli d'oliva com a categoria més destacada.

Si a escala estatal Alcampo i Supeco figuren com cadenes més barates, en l'àmbit regional els líders són Tifer i Cash Fresh i al local, Dani i Economy Cash.

A l'extrem contrari se situen Ulabox (supermercat "online") i Suma com cadenes més cares a escala estatal, juntament amb Plus Fresc i Condis entre els operadors regionals i Sánchez Romero i Sorli Discau entre els locals.

L'estudi està basat en el control i seguiment de preus de 229 referències d'alimentació, drogueria i higiene en 1.062 supermercats repartits per 65 ciutats espanyoles, i a la cistella "tipus" s'inclouen tant marques de fabricant com marques blanques.