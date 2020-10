Els consellers del Govern no es posen d'acord: és o no obligatori el teletreball?

Declaracions contradictòries de diversos consellers de la Generalitat, com són el de Treball, Chakir el Homrani, el d'Empresa, Ramon Tremosa, i la de Presidència, Meritxell Budó, han creat confusió sobre si el teletreball és obligatori o només una recomanació en aquests moments de flagell especial del coronavirus a Catalunya.

Chakir el Homrani ha defensat avui dimarts l'obligatorietat del teletreball a les empreses i llocs de treball en què és factible i ha apuntat que, en cas d'incompliment, les empreses s'arrisquen a rebre sancions.

En declaracions a RAC1, el conseller ha subratllat que l'obligatorietat es va introduir ja fa deu dies en la mateixa resolució del departament de Salut en la qual s'acordava el tancament de bars i restaurants, però que ara s'ha decidit "reforçar" aquest missatge des l'àmbit laboral en comprovar que ha baixat molt poc la mobilitat associada a la feina.

"És obligatori per a totes les empreses teletreballar quan és possible. No obliguem si no es pot. No a les fàbriques, però sí en els àmbits en què es pot. I si no cal justificar-ho", ha dit.

El Homrani ha admès que la Generalitat no té competències en l'àmbit laboral, però que sí que pot introduir l'obligatorietat del teletreball en el marc de les seves competències en salut.

Per contra, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat aquest matí, en declaracions a Catalunya Ràdio, que el decret d'estat d'alarma decretat diumenge passat pel Govern central no permet fer-ho obligatori a Catalunya.

"L'obligatorietat no es pot complir amb aquest estat d'alarma. No ens dona cobertura jurídica", ha dit.

En la mateixa línia, el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, s'ha limitat a assegurar, també en declaracions a Catalunya Ràdio, que el teletreball "és molt recomanable", ja que ajuda a reduir la mobilitat dels treballadors.

El Consell de Relacions Laborals, reunit a última hora d'ahir, va aprovar una declaració que assegura que "les empreses estan obligades a limitar la mobilitat de les persones treballadores adoptant sistemes de treball a distància i teletreball així com reunions telemàtiques, d'acord amb les mesures sanitàries decretades per l'autoritat sanitària".

"Només quan pel tipus d'activitat el treball presencial és imprescindible es permet la mobilitat", continua la declaració, que ha fet pública el departament de Treball.

Les empreses que no puguin realitzar aquest treball a distància han de facilitar als seus empleats un document justificatiu de la necessitat dels desplaçaments o bé disposar del certificat d'autoresponsabilitat de desplaçament.

El Consell de Relacions Laborals és integrat per representants de la Generalitat i els principals sindicats i patronals de Catalunya.