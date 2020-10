El Govern central apujarà l'IRPF a les rendes més altes, l'impost de patrimoni i el de societats

El Govern espanyol inclourà en el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2021 un augment de dos punts de l'IRPF per a les rendes de treball de més de 300.000 euros i tres punts per a les rendes de capital de més de 200.000 euros, com també un 1% l'impost per a patrimonis de més de 10 milions d'euros, limitarà les deduccions en l'impost de societats, fixarà una tributació mínima del 15% per a les socimis i reduirà desgravaments de plans de pensions privats.

Així ho han detallat aquest dimarts el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el vicepresident segon i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, durant un acte de presentació a La Moncloa de les claus de l'avantprojecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2021, abans del Consell de Ministres, després que els socis de la coalició tanquessin dilluns un acord d'última hora sobre l'ingrés mínim vital i la regulació del preu dels lloguers, els dos principals esculls de la negociació.

Sánchez ha destacat que els nous PGE són la "peça clau" per a la recuperació econòmica, suposen deixar enrere l'austeritat i les retallades i donen "energia" i "voluntat" a l'executiu per "tirar endavant" després de la pandèmia amb una inversió pública social històrica, de 239.765 milions, un 10,3% més, incloent-hi un avançament de 27.000 milions dels fons europeus.

"La resposta dels PGE estarà a l'altura de l'impacte, dibuixa un abans i un després del model econòmic i no es deixarà ningú enrere, es reduiran desigualtats i enfortiran els serveis públics", ha dit.



Augment d'impostos a rendes altes

El projecte de pressupostos inclou un augment dels impostos a les rendes més altes. En primer lloc incrementa l'Impost de Societats per a grans grups empresarials limitant les exempcions per dividends i plusvàlues generades per la seva participació a filials. També augmenta 1 punt l'Impost de Patrimoni per a patrimonis de més de 10 milions d'euros, 3 punts l'IRPF per a rendes del capital de més de 200.000 euros, i 3 punts l'IRPF per a rendes del treball de més de 300.000 euros.

Ingrés Mínim Vital

PSOE i Podem també han assolit acords per millorar l'Ingrés Mínim Vital (IMV). Les dues formacions s'han compromès a impulsar tres esmenes perquè es tinguin en compte els ingressos dels mesos transcorreguts durant l'any en curs per poder concedir l'IMV, perquè en aquests moments la mesura només s'aplicaria fins al 2021. Amb l'acord aquesta possibilitat es fa permanent. L'objectiu, segons l'acord, és "donar resposta a les situacions de pobresa sobrevinguda a la que s'enfronten moltes famílies" que ara no hauran d'esperar a que s'acabi l'any en què han perdut els seus ingressos per poder sol·licitar l'IMV.

A més, PSOE i Podem redueixen de 3 a 2 anys de vida independent el termini que els joves de menys de 30 anys han de demostrar per poder demanar l'ajuda. Això, segons l'acord, "facilitarà que un major nombre de joves hi pugui accedir si la seva situació econòmica empitjora". Les formacions de govern també han establert la possibilitat que els serveis socials puguin acreditar alguns dels requisits exigits per poder accedir a l'IMV per donar resposta a alguns dels problemes detectats en la tramitació de la prestació.



Els comptes del govern espanyol incrementen en un 46% l'aportació de l'Estat al sistema de dependència, 600 milions d'euros més per "reduir les llistes d'espera" i millorar la prestació, i més de 700 milions d'euros en inversions per millorar l'atenció per transitar cap a un model "d'atenció domiciliària".

Cuidadors per a menors de 14 anys

L'esborrany també recull una inversió de 200 milions d'euros per impulsar l'educació de 0-3 anys; 300 milions per igualar els permisos de maternitat i paternitat en 16 setmanes per a cada progenitor, intransferibles i remunerats al 100%; i 200 milions per donar suport a la conciliació de menors de 14 anys "a través de la contractació pública de cuidadors professionals".



2.000 milions més per a polítiques d'ocupació

Els pressupostos inclouen un augment de 2.000 milions d'euros per a polítiques d'ocupació, 200 dels quals destinats a reforçar els serveis socials, l'actualització de les pensions a l'IPC (0,9%) i l'augment de les pensions no contributives al doble de l'IPC (1,8%). També inclouen un augment del 5% de l'IPREM, l'indicador de renda, perquè les prestacions per desocupació augmentin. L'increment millorarà les prestacions dels aturats de llarga durada i les ajudes al lloguer i beques, entre altres. A més, el projecte inclourà 250 milions d'euros més per augmentar les beques universitàries.