El Govern de la Generalitat planteja un pla de xoc per impulsar la indústria

El Govern català està en converses amb els agents socials per acordar un pla de xoc amb mesures concretes per ajudar la indústria a sortir de la crisi actual, que tindria una dotació inicial d'uns 360 milions d'euros. Fonts sindicals han explicat que aquesta és la quantitat que la Generalitat estudia però no és la definitiva, mentre s'espera que avancin les negociacions i s'arribi a un acord final. El departament d'Empresa assegura que està treballant en la renovació del Pacte Nacional per a la Indústria a les reunions de Consell Català de l'Empresa i que encara no pot confirmar l'aprovació de cap mesura. El pla de xoc, que s'aplicaria el 2021, s'ha plantejat en el marc dels contactes entre el departament d'Empresa i els sindicats i les patronals catalanes per renovar el Pacte Nacional per a la Indústria, que caduca al final del 2020. A més d'aquestes mesures urgents, el nou Pacte Nacional per a la Indústria es marcarà objectius per al període 2021-2030. El pla disposarà d'una línia específica per atendre el sector de l'automoció.