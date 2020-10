Principi d'acord per ERO a la planta d'Aryzta d'Olesa de Montserrat

La direcció i el comitè de l'empresa Aryzta Bakeries Iberia han tancat un principi d'acord sobre l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que vol aplicar la companyia i que suposarà el tancament de la planta que té a Olesa de Montserra, en la qual treballen 73 persones.

El principi d'acord, en el qual es fixen les condicions dels acomiadaments, serà sotmès aquesta tarda a la votació de la plantilla, en una assemblea que tindrà lloc a les portes de la fàbrica.

En un comunicat, el president del comitè d'empresa, José Manuel Del Miguel, valora de manera positiva l'acord tot i que no s'ha pogut evitar el tancament de la planta, i destaca que s'han pactat "unes bones condicions de sortida" pels treballadors.

Així, el preacord preveu una indemnització de 50 dies per any treballat, més una quantitat fixa de 500 euros per cada treballador.

La direcció del grup Aryzta va comunicar els seus plans de tancar la planta d'Olesa a finals de setembre argumentant causes productives i econòmiques.

La fàbrica es dedica bàsicament a produir pans d'hamburguesa per als restaurants de la cadena McDonald's.

El comitè d'Aryzta Bakeries Iberia havia presentat abans de l'arribada de l'ERO una denúncia contra l'empresa davant Inspecció de Treball perquè la planta portava aturada des del 7 d'abril, amb un ERTO, tot i que la demanda en aquesta cadena de menjar ràpid s'havia incrementat.