Seat llança una plataforma per gestionar flotes de vehicles

Seat ja no només fabrica vehicles, sinó que per primera vegada també es convertirà en proveïdor de serveis de mobilitat. L'empresa va anunciar ahir que comercialitzarà la seva primera plataforma de mobilitat multimodal per operar i gestionar flotes de vehicles de forma 100% digital.

Es tracta de la mateixa plataforma que permet el servei de motos compartides Seat Mó, que gestiona més de 600 eScooters a Barcelona, i que ara estarà disponible per a altres empreses i operadors, tant públics com privats. «Seat és ara capaç de vendre software i aquest és un gran valor afegit per a la companyia», va assegurar el vicepresident de Finances i IT de Seat, Carsteen Isensee.

La plataforma, disponible per a iOS i Android, ofereix «un avançat sistema de geolocalització que permet monitorar tots els vehicles connectats a temps real, editar les zones d'aparcament dels vehicles o bé gestionar pagaments dels usuaris, entre d'altres», va explicar Seat en un comunicat. El software s'ha desenvolupat íntegrament a Seat:Code, el departament que la companyia va instal·lar fa poc més d'un any al centre de Barcelona, a la Rambla. En concret, s'ha fet en un «temps rècord» de vuit mesos, ha explicat el grup. Seat:Code disposa d'un equip de professionals de desenvolupament de software que està creixent i que la companyia aspira que arribi a les 150 persones.

L'objectiu és que dissenyin aplicacions i solucions digitals per a Seat i Cupra, per al grup Volkswagen i, a partir d'ara, també per a altres empreses.