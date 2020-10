El Banc Sabadell estudia un pla de baixes i prejubilacions que afectaria fins a 2.000 empleats

El Banc Sabadell estudia un pla de baixes i prejubilacions que afectaria entre 1.500 i 2.000 empleats de l'entitat (entre el 10% i el 15% de la plantilla). Segons publica aquest dimecres 'El Confidencial', el banc presidit per Josep Oliu buscaria sortides "no traumàtiques" amb l'objectiu d'adaptar el banc a la digitalització i ajustar costos per fer front a la crisi de la covid-19. Consultat per l'ACN, el banc ha evitat fer comentaris, mentre que els sindicats asseguren que no tenen constància del pla. Malgrat tot, els treballadors apunten que la notícia "no sobta". En aquest sentit, l'entitat ja va anunciar el passat setembre el tancament de 164 sucursals al Regne Unit de TSB, la seva filial britànica, per retallar costos.

El cas del Sabadell és pràcticament calcat al del Banco Santander. Segons va publicar aquest dimarts el diari 'Expansión', l'entitat presidida per Ana Botín té intenció de presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectaria 3.000 treballadors. Des del banc, però, encara no s'ha confirmat la informació, mentre que els sindicats asseguren que no tenen "cap notícia" sobre l'expedient.