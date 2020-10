Catalunya perd 138.500 llocs de treball en l'últim any per la covid-19

Catalunya ha perdut 138.500 persones ocupades el tercer trimestre de l'any respecte al mateix període del 2019 i ha augmentat en el 20,02% el nombre d'aturats fins a situar-se en els 506.600 desocupats, el que mostra l'impacte que està tenint la crisi sanitària en el mercat laboral.

Aquesta xifra de pèrdua de llocs de treball seria la més alta registrada des del tercer trimestre del 1987, segons va afirmar el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, i s'explicaria per la situació creada pel confinament viscut durant el segon trimestre del l'any.

Segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del tercer trimestre del 2020 donades a conèixer ahir, el nombre d'aturats va augmentar en 33.600 persones a Catalunya entre juliol i setembre, fet que va situar el nombre d'aturats en 506.600 desocupats, el 7,11% més que respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur en el 13,23%.

Catalunya va ser el territori de l'Estat en què més va augmentar l'ocupació entre juliol i setembre, 96.400 persones, el 2,99% més que en el trimestre anterior, fins a situar el total de persones ocupades en 3.323.900.

Pel que fa al mateix trimestre del l'any anterior, les dades de l'EPA apunten que l'atur va augmentar a Catalunya en 84.500 persones, el 20,02% més, i va perdre 138.500 ocupats, el que reflecteix l'impacte que està tenint la pandèmia en el mercat laboral. Amb aquestes xifres, Catalunya va ser la comunitat on més va baixar l'ocupació (138.500), seguida d'Andalusia (115.600) i Comunitat de Madrid (90.800).

L'INE va recordar que aquestes dades no inclouen els afectats per un ERTO (Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal), el mecanisme que les empreses utilitzen de manera generalitzada per fer front a la caiguda de l'activitat econòmica.

Del total d'aturats a Catalunya, 245.900 són homes i 260.700 dones, amb un taxa d'atur del 12,23% per al col·lectiu masculí i del 14,33% per al femení.

Ginesta va destacar que la crisi sanitària està tenint «una afectació més gran» en el mercat laboral de les comunitats autònomes que tenen més dinamisme econòmic i empresarial. En aquest sentit, Ginesta va xifrar en 305.000 el nombre de treballadors afectats per la crisi generada per la covid-19 a Catalunya, entre la pèrdua d'afiliació estimada entre febrer i setembre, més les 146.559 persones que el 30 de setembre del 2020 seguien afectades per un ERTO, a les quals va afegir les 57.000 afectades pels nous ERTO tramitats arran de l'obligació del tancament de la restauració a la comunitat.

Segons Ginesta, del total d'ocupats el 86,4% ho són a temps complet, amb una reducció interanual del 2,7%, mentre que els treballadors a temps parcial són l'11,8% menys que fa un any, el que s'explica perquè en situacions de crisi les persones amb contracte temporal solen ser «més susceptibles a perdre la feina».

Els sindicats CCOO i UGT van assegurar que les dades de l'EPA del tercer trimestre revelen la «forta dependència» que el nostre model econòmic té del sector turístic i la debilitat d'una ocupació precària i de baixa qualitat, alhora que alerten que Catalunya ha superat el mig milió de desocupats.

Per la seva banda, la patronal Foment del Treball constata un «bon comportament de l'ocupació» en el tercer trimestre, amb una pujada de 569.600 llocs de treball a tot Espanya, tot i que destaca que encara queda una gran part de l'ocupació perduda per recuperar.



Les dades a l'Estat

Al conjunt de l'Estat, l'atur va pujar en 355.000 persones en el tercer trimestre de l'any, la qual cosa suposa el 10,5% més que en el trimestre anterior, i l'ocupació va créixer en 569.600 llocs de treball (+3%), la seva alça trimestral més important de tota la sèrie històrica, que s'inicia el 1976. L'augment de l'atur durant el període juliol-setembre és el més elevat des del primer trimestre del 2012, mentre que la creació d'ocupació amb l'arribada de la nova normalitat va marcar xifra rècord i va permetre recuperar més de la meitat de l'ocupació perduda en el trimestre anterior.

Amb tot, el 23,2% de les llars espanyoles amb alguna persona activa ja té un o diversos dels seus membres en situació de desocupació, xifra que supera en 7 punts percentuals la taxa de desocupació del país, que se situa en el 16,3%. En aquest tercer trimestre del 2020, el nombre de llars amb persones desocupades s'ha incrementat en 263.400, fins a arribar a la xifra de 3.124.100 habitatges en tot Espanya.