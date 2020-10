El comerç, indignat perquè Amazon utilitza les escoles catalanes per fer campanya

Un centenar d'entitats comercials d'arreu de Catalunya han traslladat a la Generalitat les seves queixes per la campanya d'Amazon a les escoles, en què el gegant comercial ofereix una comissió del 2,5%, segons va denunciar aquest dimarts la patronal Pimec, als centres educatius si fan les compres al seu portal. Les entitats comercials han explicat que van expressar als departaments d'Educació i Empresa el seu malestar després que escoles animessin a comprar el material a Amazon perquè així ajudaven els centres a acumular un crèdit virtual que després podien utilitzar. Segons denuncien, la campanya demana que es compri a una plataforma que "es basa en un model i valors radicalment oposats" als que es fomenta des del comerç de proximitat.

Les entitats comercials reconeixen la llibertat dels pares a escollir on comprar el material "on consideri oportú". "Ara bé, no creiem que des de centres que es financen a través dels impostos dels contribuents, entre ells els comerços del territori, sigui encertat promoure aquest tipus d'accions", assenyala el sector, que es posa a disposició dels centres escolars a col·laborar "en tot allò necessari per mostrar els valors del comerç de proximitat a les aules".

En un comunicat, la patronal Pimec també carregava aquest dimarts contra la campanya d'Amazon 'Un clic per a l'escola' i va manifestar que "no és admissible" que en la situació actual els centres educatius la promocioni. La patronal també lamentava que des dels centres educatius no es tingués en compte les conseqüències que representa per al comerç de proximitat. Amb tot, demanava a les escoles públiques i concertades "neutralitat" davant aquest tipus de promocions.

Pimec va recordar també que el sector ocupa 375.000 persones a Catalunya, amb més de 100.000 establiments que "donen vida, seguretat i dinamisme als carrers dels nostres pobles i ciutats".