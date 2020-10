Eurecat troba solucions per reduir el CO2 de la calefacció i la refrigeració

El centre tecnològic Eurecat Manresa participa en el projecte europeu LowUP, que ha desenvolupat tres noves solucions tecnològiques de calefacció i refrigeració per a edificis i processos de calor industrial que permeten reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera i el consum d'energia primària, a partir d'energies renovables, de fonts residuals d'energia i d'una millor gestió energètica. Actualment, els sistemes de calefacció i refrigeració representen el 50% del consum anual d'energia de la Unió Europea, dels quals el 85% prové de combustibles fòssils, principalment del carbó i del gas natural. En el marc del projecte LowUP, la Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat ha liderat el desenvolupament d'una solució, anomenada HP-LowUP, per a la millora de processos de calor industrials. Així, s'ha integrat un nou model de bomba de calor, «molt més eficient i 100% tèrmica, alimentada per fonts residuals d'energia de baixa temperatura, per a l'aplicació en processos industrials», explica el director de la Unitat, Xavier Domingo.