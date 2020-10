El FROB veu la fusió de Bankia i CaixaBank com la millor opció per recuperar valor

El president del FROB, Jaume Ponce, defensa la fusió entre CaixaBank i Bankia com la millor via per recuperar els ajuts públics, perquè es tracta de la decisió més raonable de les possibles pel seu sentit econòmic i estratègic i perquè generarà un 45% de valor per als accionistes. Durant la seva compareixença a la comissió d'Assumptes Econòmics del Congrés dels Diputats, Ponce va exposar ahir l'activitat de l'organisme en l'últim any, incloent-hi la seva posició en la Sareb, el banc dolent espanyol, i també la resolució del Banc Popular, al juny del 2017, que va executar per mandat de la Junta Única de Resolució (JUR).

Amb tot, i a preguntes dels diputats, el gruix de la seva intervenció es va centrar en l'impacte en el FROB de la fusió entre CaixaBank i Bankia un cop es materialitzi. La reducció de la participació que l'Estat tindrà en la futura entitat «obriria la possibilitat d'emprar eficaçment d'altres instruments de desinversió», va dir.