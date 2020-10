Banc Sabadell prepara un pla d'ajust que afectarà 2.000 treballadors

Banc Sabadell prepara un pla d'ajust que suposarà la sortida de fins a 2.000 empleats de l'entitat bancària sobre la base de prejubilacions i baixes incentivades, segons fonts coneixedores dels contactes que s'han dut a terme entre direcció i sindicats.

El banc té la intenció de presentar formalment el seu pla als sindicats en una reunió que està prevista per a la setmana que ve.

Fonts del banc han assenyalat que encara no s'ha iniciat cap negociació i han declinat fer comentaris.

Amb aquest moviment, l'entitat bancària presidida per Josep Oliu busca reduir costos per adaptar-se a la nova realitat competitiva del mercat bancari, a més d'ajustar-se a les últimes tendències en els usos dels clients, marcades per la digitalització.

Paral·lelament, la filial britànica de Banc Sabadell, TSB, va anunciar fa unes setmanes que l'any que ve vol tancar 164 sucursals al Regne Unit.