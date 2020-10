Joan Saladich obre una nova botiga al centre de Manresa

L'empresari manresà Joan Saladich ha obert una nova botiga al centre de Manresa, al carrer d'Àngel Guimerà, 56. En aquest local, que fa cantonada i disposa d'un gran aparador, Saladich ha concentrat les dues marques del seu negoci, Saladich Joies i Clover, fins ara repartides en dues botigues.

Saladich va prendre la decisió de traslladar tota l'activitat comercial a aquest local al gener, arran de la demolició de l'edifici que hi ha a l'encreuament del carrer d'Àngel Guimerà amb el carrer de Casanoves, espai on fa quatre anys Saladich va inaugurar la joieria Clover. A part d'aquest establiment, Saladich també tenia una altra botiga al carrer Nou de Manresa, Saladich Joies, que també ha tancat.

La nova botiga d'Àngel Guimerà té dues plantes –l'una és a peu de carrer i l'altra, subterrània– i 115 metres quadrats de superfície. En la primera, d'un aire «més comercial», apunta Saladich, hi ha exposades peces de disseny i fabricació pròpia i de reconegudes marques del mercat, de la majoria de les quals Saladich té l'exclusiva a Manresa.

En la segona, «més senyorial», els clients disposen d'un espai per triar les seves joies amb més calma i discreció. A més, en un racó d'aquesta sala hi ha un despatx en què Saladich atén els clients que volen vendre or i plata, una activitat a què l'empresari manresà fa més de 30 anys que es dedica.

En definitiva, conclou Saladich, el trasllat de l'activitat comercial a aquest nou local permetrà a l'empresa de ser «a primera línia» en una de les zones comercials més importants de la capital del Bages.



Invertir en temps de pandèmia

Saladich admet que, «com tothom», també està espantat per l'abast de la pandèmia i les conseqüències econòmiques i socials que se'n derivin els propers mesos. Tot i això, afirma sense dubtar-ho que cal tirar endavant sense arronsar-se i crear il·lusió en el futur. «No ens podem aturar. De cap manera», assegura.

Pel que fa a l'evolució recent del mercat de la compravenda d'or i la joieria, Saladich explica que en moments de crisi la gent sol invertir els seus diners en or perquè no té confiança en l'economia. «És un valor refugi perquè no és gens volàtil i pot ser comprat i venut fàcilment arreu del món», apunta. Arran de la pandèmia, afegeix Saladich, el preu de l'or ha pujat, fet que reflecteix un augment de la demanda.