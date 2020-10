El president de BBVA, Carlos Torres Vila, aposta per la col·laboració publicoprivada per sortir de la crisi

El president de BBVA, Carlos Torres Vila, i el country manager de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, van reunir-se ahir de manera virtual amb destacats empresaris catalans, membres del Consell Assessor Regional (CAR) de BBVA a Espanya en la seva vuitena cita anual. En la trobada, en què va participar Reyes Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, es va debatre sobre els principals desafiaments als quals s'enfronta el teixit empresarial espanyol davant l'actual crisi sanitària i econòmica.

Torres Vila va remarcar la importància de la col·laboració publicoprivada per sortir de la crisi, on és clau crear un marc de confiança i certitud en àmbits com el regulador o el fiscal. Per al president de BBVA, ara hi ha una oportunitat única per «combinar les reformes estructurals que necessita la nostra economia amb iniciatives que tinguin el major efecte multiplicador sobre el creixement del PIB». «La crisi sanitària i econòmica actual és de tal magnitud que necessitem remar tots en la mateixa direcció per continuar construint el futur del nostre país», va destacar.

Per la seva banda, Maroto va destacar el repte que suposa la posada en marxa del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència. «Un pla que permetrà mobilitzar 72.000 milions d'euros entre els anys 2021 i 2023 i que, sens dubte, és un autèntic projecte de país», va dir.