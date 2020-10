Els treballadors de Faurecia es plantegen convocar una vaga indefinida a partir del 18 de novembre

El comitè d'empresa de Faurecia Interior Systems, companyia dedicada a la fabricació de recanvis per a automòbils, estudia convocar una vaga indefinida a partir del 18 de novembre per exigir la retirada de l'ERO que afecta 160 dels 308 treballadors de la planta que la multinacional té a Abrera. Així s'ha decidit en dues assemblees de treballadors després de la presentació de l'ERO aquest dimarts. Els sindicats consideren "desproporcionat" l'expedient i veuen la vaga com l'única mesura de pressió per afrontar amb garanties les dues reunions previstes amb l'empresa la setmana vinent. Els sindicats reconeixen que "els ànims estan caldejats" i que si l'empresa no es replanteja la seva postura inicial "hi haurà conflicte".

En declaracions a l'ACN, José Juan Marín, secretari d'Acció Sindical de CCOO d'Indústria de Catalunya, explica que encara no està decidit el format de la vaga i que en funció de com avancin les negociacions es decidirà si es indefinida o d'unes quantes jornades.

Marín destaca que l'empresa "ha plantejat malament" les negociacions perquè un ERO que afecta a més del 50% de la plantilla compromet el seu futur industrial i que això la plantilla no ho acceptarà de cap de les maneres.

Afegeix que l'ERO s'interpreta com una "traïció" perquè arriba un any després dels esforços fets per la plantilla per reprendre la producció de la planta d'Abrera després de l'incendi que va patir la secció de pintura i que va obligar a parar la planta de Seat a Martorell.

Des del comitè recorden que a la taula de negociació exigiran "solucions imaginatives i generoses" per reduir el nombre de treballadors inclosos a l'ERO. Aquí, per exemple, es plantejaran prejubilacions voluntàries, recol·locació de treballadors en altres plantes del grup i indemnitzacions per sobre del mínim que estableix la llei.

També reclamen un futur industrial pels treballadors que no siguin acomiadats perquè en els termes actuals, l'expedient significaria la mort a curt termini de la planta d'Abrera.

Pèrdua del León

L'empresa justifica l'ERO per la pèrdua de la fabricació del quadre de comandaments del Seat León i, en menor mesura, pel tancament de la planta de Nissan a la Zona Franca.