L'IPC cau cinc dècimes, fins al -0,9%, i torna a marcar nivells de fa quatre anys

L'índex de preus de consum (IPC) va pujar el 0,5% l'octubre en relació amb el mes anterior i va retallar de cop cinc dècimes la seva taxa interanual, fins al -0,9%, per l'abaratiment de l'electricitat i el fet que els preus dels serveis de telefonia van baixar més que un any abans, segons l'indicador avançat publicat per l'INE.

Amb aquesta retallada de cinc dècimes, l'IPC interanual posa fi a dos mesos d'ascensos, encadena la seva setena taxa negativa consecutiva i registra per segona vegada l'any 2020 el seu nivell més baix des del maig del 2016. L'organisme estadístic ha atribuït la reculada de la taxa interanual de l'IPC a la baixada dels preus de l'electricitat, enfront de la pujada que van experimentar l'octubre del 2019, i a l'evolució dels preus dels serveis de telefonia.

En taxa mensual (octubre sobre setembre), l'IPC va pujar el 0,5% l'octubre, el seu menor creixement en aquest mes en almenys cinc anys.