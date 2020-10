Pujada de la quota d'autònoms: 3 euros més per la base mínima

Els treballadors autònoms hauran d'assumir des del mes d'octubre una pujada en la seva quota mensual. La Seguretat Social ja aplica l'augment de la base de cotització obligatòria, que passarà del 30% al 30,3%. Una pujada que en el cas d'aquells autònoms que optin per la base mínima serà de tres euros al mes, és a dir, des dels 283,3 euros fins als 286,15 euros vigents a partir d'ara. L'increment en les contribucions és a causa de l'augment de la cotització obligatòria en contingències professionals i en el cessament d'activitat.



Els autònoms pagaran, com a mínim, tres euros més a partir de l'octubre. Tenen a més pendent una factura dels tres euros corresponents a nou mensualitats d'aquest 2020. L'acord tancat el 2018 entre el Govern i les organitzacions més representatives estava previst que entrés en vigor des de l'1 de gener del 2020. No va ser així per problemes organitzatius en la Seguretat Social i està pendent que la tresoreria carregui aquells nou mesos (o 27 euros, en el cas dels cotitzadors per la base mínima) en les pròximes setmanes o mesos. Encara no està concretada la data, segons han respost des de la Seguretat Social.





¿Eres autorizado RED de un #RETA? La cuota de octubre ya incluye los nuevos tipos de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad previstos para 2020 en la disposición transitoria segunda del RDL 28/2018, de 28 de diciembre: https://t.co/mn4gqPJcmI pic.twitter.com/O8ws7bdPaz — Información TGSS (@info_TGSS) October 30, 2020

Els treballadors per compte propi veuran augmentada la seva quota a final de mes a causa d'un augment de la contribució al seu dret a cessament d'activitat (pel qual cotitzen obligatòriament des del 2019). Aquest pujarà del 0,7% al 0,8%. I també per l'augment de la seva aportació per contingències professionals, la contribució per les quals passa des d'aquest octubre (i de manera retroactiva des del gener) del 0,9% a l'1,1%. Aquells afiliats al RETA que siguin beneficiaris de la tarifa plana també veuran, en proporció, la seva quota apujada.