La reactivació econòmica després de la covid centra la 31a Trobada Empresarial al Pirineu

La reactivació de l'economia i la necessitat de replantejar el model de creixement després de l'actual situació d'emergència sanitària generada per la covid-19 va planar en la 31a Trobada Empresarial al Pirineu, que enguany s'ha dut a terme de forma virtual. Estava previst que l'acte d'inauguració anés a càrrec del vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, però, finalment, el secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Albert Castellanos, n'ha excusat la presència per l'aprovació de noves mesures de restricció per la pandèmia. Tant Castellanos com el president de la Trobada, Vicenç Voltes, van demanar una gestió «eficaç» dels fons europeus de reconstrucció.

Castellanos va dir que espera que els fons europeus arribin «a totes les esferes del país» i, per tant, a les petites i mitjanes empreses que formen part del conjunt productiu de Catalunya. També va incidir que aquests recursos s'han de distribuir per tot el territori i no només a les àrees metropolitanes. En aquest sentit, va posar com a exemple l'esperit de la Trobada i va citar projectes com ara el pla de recuperació de l'Alt Pirineu i Aran, el de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027 i l'àrea 5G de les terres de Lleida.

El secretari general de la Vicepresidència va instar el sector empresarial a fer «un pas endavant» tot i les «circumstàncies insòlites» generades per la covid-19. Així, va explicar que no només cal fixar la mirada a resoldre la situació a curt termini, sinó que el context sanitari actual no pot fer «oblidar» la presa de decisions de futur. També va afirmar que el Govern està posant a l'abast tots els recursos disponibles per «minimitzar l'impacte de la pandèmia en l'economia», i va demanar a l'Estat un pla de rescat i una moratòria en el cobrament d'impostos i cotitzacions socials.

Castellanos va recordar que, el mes de juliol passat, Catalunya va aprovar el seu pla de recuperació i reactivació econòmica, el qual té com a prioritat desenvolupar l'economia per la vida –sector salut, biomedicina i agroalimentari, entre d'altres–, l'aposta per la digitalització, culminar el procés de transició ecològica i la generació de coneixement. També va voler deixar clar que aquest projecte incorporarà la dona al conjunt de sectors productius.

El president de la Trobada va dir que cal «aprendre a conviure» amb la pandèmia i «continuar lluitant». A més, va demanar a les administracions que facilitin els tràmits administratius, ambientals i urbanístics per tal d'evitar que les inversions acabin desplaçant-se a altres comunitats veïnes, i va assegurar que el sector públic ha de fer el paper de «facilitador» de la inversió privada. Finalment, va destacar que si s'alineen esforços, s'aconseguirà atreure inversions, talent i ocupació.

Amb el títol «Reiniciem l'economia», la Trobada s'ha fet, per primer cop en la seva història, de forma virtual i concentrant les ponències en una única jornada.