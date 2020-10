Seat llançarà a Espanya a mitjan mes de novembre el seu primer escúter elèctric

Seat llançarà al mercat a mitjan novembre la primera motocicleta totalment elèctrica de la marca. La Seat Mó eScooter 125 combina un motor elèctric de 7kW i una bateria de ions de liti de 5,6 kWh, que ofereixen prestacions equivalents a una moto de 125 cc. La seva autonomia és de fins a 137 quilòmetres amb una sola càrrega i té una bateria extraïble, que es pot endollar a qualsevol presa de corrent domèstica. El preu és de 6.250 euros, que, amb l'ajuda del pla MOVES II, pot quedar en 5.500 euros. L'aposta de la companyia per aquesta moto respon al canvi de la mobilitat en les grans ciutats i la preferència per un enfocament més personalitzat del transport.

«La Seat Mó eScooter 125 mostra el continu compromís de Seat Mó, la divisió de mobilitat urbana de la companyia, per cuidar el medi ambient, les ciutats i la gent que hi viu. Seat Mó continua desenvolupant productes i serveis de mobilitat urbana que assegurin una mobilitat sense sorolls, sense emissions, i amb la mínima petjada, per poder millorar la qualitat de vida de la gent a les ciutats», assegura el director de la divisió, Lucas Casasnovas.

Barcelona, la ciutat europea amb més motos per capita, es planteja com el lloc «perfecte» per continuar la tradició del vehicle de dues rodes amb una moto que «democratitza» la mobilitat elèctrica.

D'altra banda, la companyia va registrar unes pèrdues operatives de 290 milions d'euros en els tres primers trimestres d'aquest any, en comparació amb els guanys de 248 milions d'euros comptabilitzats en el mateix període de l'exercici passat.

Segons dades publicades per la seva matriu, Volkswagen, la facturació de la companyia va aconseguir 6.043 milions d'euros en l'acumulat de l'any fins al mes de setembre passat, el 31,5% de reculada en la comparativa amb aquests mesos de l'exercici previ.

Fonts de Seat van explicar que aquestes pèrdues fins al setembre són conseqüència de l'impacte negatiu experimentat en el primer semestre pels efectes de la covid-19 i de les mesures dels diferents governs per frenar la seva expansió. Entre el gener i el setembre d'enguany, Seat va comptabilitzar un volum mundial de matriculacions de 316.904 unitats, la qual cosa representa una disminució del 30,3% si es compara amb les 454.800 unitats lliurades en el mateix període del 2019.

La firma va detallar que els resultats del tercer trimestre «van millorar significativament», gràcies, en bona part, al menor impacte del coronavirus sobre el seu negoci en aquest període, amb unes pèrdues operatives de 19 milions d'euros i una baixada de les vendes fins al mes passat del 12,1%.

No obstant això, el setembre la xifra de vendes va registrar el seu millor registre històric en aquest mes, en superar el rècord de l'any passat, amb una pujada del 0,6% i un volum de 43.500 unitats lliurades.

L'objectiu de la companyia és continuar la progressió al mercat europeu una vegada superada la pandèmia i assegurar el creixement de les marques Seat i Cupra.