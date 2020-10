Comencen les negociacions per l'ERO a ICL de Súria

Comitè d'empresa i direcció van començar a negociar ahir a la tarda l'ERO que vol aplicar la companyia per a 110 treballadors a les instal·lacions de Súria.

En els darrers dies han aparegut diverses pancartes de suport als treballadors d'ICL. A les pancartes es poden llegir missatges com «sacrifici i esforç ens demanen i ICL ens acomiada», al centre del poble. En d'altres s'hi pot llegir: «ICL, aquí estudiem els fills de qui voleu acomiadar». El comitè d'empresa rebutja l'expedient i exigeix sortides voluntàries i no «traumàtiques». El període de negociacions durarà un mes. Per a la presentació de l'expedient d'extinció de contractes ICL al·lega causes econòmiques, productives i organitzatives, atesa la caiguda del preu de la potassa.