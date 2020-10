Els hotels es reinventen: habitacions per fer 'coworking' i dinars «amb migdiada»

La desaparició del turisme internacional i les restriccions de mobilitat han obligat el sector hoteler a reinventar-se per mantenir les portes obertes. L'Hotel Royal Passeig de Gràcia ofereix habitacions com a 'coworkings', l'Hotel Urban de Barcelona cedeix espais per a pel·lícules i l'Hotel Golf de Port del Comte (Solsonès) proposa menjar a les habitacions i quedar-s'hi a dormir la migdiada. L'objectiu és oferir noves alternatives per atraure el públic local i poder treure un rendiment de l'hotel. Tot i això, les noves restriccions i el confinament perimetral del cap de setmana dificulten l'activitat del sector i afecten especialment els establiments dels municipis més petits per la falta de demanda.

A Barcelona, actualment hi ha només un 30% de la planta hotelera oberta, amb un 10% d'ocupació, de mitjana. Les noves restriccions han posat en alerta al sector, que preveu encara més tancaments d'hotels en les pròximes setmanes. "L'estat d'alarma, el toc de queda i el tancament de la restauració fan poc atractiu venir a la ciutat i fer turisme en general", lamenta el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals.

La pandèmia ha obligat els hotels a buscar alternatives. Alguns d'aquests han apostat per cedir espais per gravar pel·lícules o anuncis i altres ofereixen habitacions com a 'coworkings' o 'colivings'. "No és una solució al problema, però serveix per treure rendiment i fer front a les despeses fixes. Aquesta capacitat de readaptar-nos és una bona notícia per al sector", assegura Casals.

L'Hotel Golf del Port del Comte (Solsonès) va decidir oferir als clients l'oportunitat de menjar a les habitacions i quedar-s'hi a dormir la migdiada. D'aquesta manera, esquivaven les restriccions del Govern sense incomplir cap normativa. La idea va sorgir com una broma, però la van decidir tirar endavant en veure la bona resposta dels veïns.

Tot i això, la iniciativa els ha durat poc, ja que amb el confinament perimetral per municipis durant el cap de setmana, ja no hi veuen cap sentit. "Els veïns no em vindran a dormir a l'hotel, ells ja tenen casa aquí", reconeix la propietària de l'establiment, Cristina Costa. Més endavant, si es torna a permetre la mobilitat durant els caps de setmana, no descarten tornar a posar en marxa aquesta iniciativa.

A l'hotel Fèlix de Valls (Alt Camp) ja fa cinc anys que ofereixen habitacions romàntiques als clients, un tipus d'habitació més àmplia, luxosa i íntima que ha tingut un increment de reserves des de l'inici de la pandèmia. De les 54 habitacions que hi ha a l'hotel, només una desena disposen de jacuzzi arran del llit i un kit sensual. Inclou 'delicatessens' com cava, xocolata, llaminadures i esmorzar a l'habitació. Arran la covid-19, cal reservar aquestes suites amb setmanes d'antelació. La llista d'espera és d'un mes per als dissabtes. S'han omplert tots els caps de setmana des de la pandèmia, excepte aquest.

Amb les noves restriccions fixades pel Govern, les reserves de l'escapada romàntica en aquest hotel, que s'acostumen a concentrar en divendres i dissabtes, han caigut en picat. "Ens ha afectat moltíssim, només estem treballant per perdre", diuen des del Fèlix, mentre atenen trucades per anul·lar reserves. Dilluns tenien un total de 26 habitacions reservades per a aquest cap de setmana. Divendres ja se n'havien anul·lat la meitat. Aquest 'pack', que funcionava amb gran èxit, naufraga pel tancament perimetral dictat per la Generalitat. Els propietaris de l'establiment saben que els veïns del municipi de Valls no són la clientela habitual d'aquesta estada.

En la promoció de l'escapada romàntica, que gaudia d'una demanda creixent, s'hi va incorporar la variant 'stay in room' -inclou un dinar o sopar a la mateixa habitació. L'opció de menjar a l'habitació, ja disponible per a tota mena d'estances-servei denominat 'room service'- o les habitacions per hores -en franges de tres, sis i nou hores, a preus a partir dels 40 euros- són ofertes especials molt sol·licitades. Els propietaris de l'hotel calculen que un 40% de la clientela prefereix fer els àpats a l'habitació.

La família que regenta el negoci també té un restaurant, la qual cosa facilita aquesta possibilitat, amb una carta més reduïda i adaptada. El Fèlix, especialitzat en calçotades, disposa d'una oferta d'allotjament i menú de calçotada, entre les promocions més demandades, que també es veu directament tocada per les restriccions. L'establiment rumia altres opcions per atraure clientela, com ara la possibilitat d'oferir descomptes de fins al 25% a personal sanitari que contracti l'escapada romàntica.

Per la seva banda, Vincci Hotels ha llançat 'Vincci My City', una nova aposta de la cadena per gaudir de l'experiència dels hotels sense sortir de la ciutat. L'empresa ofereix una nit d'allotjament per 55 euros l'habitació doble en hotels de quatre estrelles i 83 euros en establiments de cinc estrelles.

A Barcelona, l'Hotel Royal Passeig de Gràcia ha decidit centrar-se encara més en el client local per fer front a les noves restriccions. L'establiment va tornar a obrir les seves portes a principis de juliol, amb una oferta especial per a parelles i famílies. Fa un parell de setmanes, l'empresa ha llançat una oferta pels clients de negocis i ofereix habitacions com 'coworkings' o espais on fer-hi estades de llarga durada.

Per un preu de 69 euros per dia o 99 euros amb estada completa, el client pot disposar d'una habitació amb despatx, sales de reunions, accés al pàrquing i gimnàs i dinar. Una altra opció és pagar quinze euros per poder fer ús de l'espai de 'coworking', amb servei de fotocòpia, ordinadors de cortesia i accés al pàrquing i al gimnàs durant una hora.

Una de les últimes propostes que ha llançat l'hotel és l'opció de la llarga durada, que permet als clients estar a una habitació des de quinze dies fins a un any. "No ens ho havíem plantejat mai i ara ja tenim clients amb aquesta oferta, que venen a Barcelona per visites mèdiques o per feina", explica la directora de l'hotel, Patricia González. L'hotel tenia previst tenir un 50% d'ocupació a l'octubre però les noves restriccions han reduït aquesta xifra fins al 40% i encara podria caure més per l'impacte del confinament perimetral de la ciutat el cap de setmana.

"En una situació on el mercat és cada cop més difícil, les reunions de negocis són importants", coincideix el director comercial del Hilton Diagonal Mar Barcelona. Konstantin Yonchev assegura que els hotels són un bon espai des d'on treballar a distància, ja que ofereixen tranquil·litat i permeten combinar la feina amb l'oci.

Fa quatre mesos, l'hotel ha començat a treballar amb Byhours per donar més "flexibilitat" al client i permetre-li llogar espais o habitacions per hores. L'empresa fa vuit anys que opera en el mercat i permet fer reserves de 'microestades' de tres, sis i dotze hores.

"Volem aprofitar que tenim milers d'habitacions a les nostres ciutats que poden donar confort per treballar i tenir una jornada laboral que moltes vegades no pots tenir a casa pel soroll o les condicions", explica el cofundador i conseller delegat de la companyia, Christian Rodríguez.

Byhours treballa amb 150 hotels a Catalunya i, arran de la pandèmia, ha llançat un Software as a Service (SaaS) que permet als hotels gestionar i distribuir, a través dels seus canals de venda, 'packs' de lloguer de serveis per hores, ja siguin sales de reunions o habitacions. "Cada vegada és més difícil fer llargs desplaçaments, i acurtar les estades obre un ventall de possibilitats", admet Rodríguez.

La desaparició del turisme internacional, amb gran pes a Barcelona, ha posat el focus en el client local. "Temporalment, hem hagut de reenfocar qui és el nostre client", reconeix el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona. Al Hilton Diagonal Mar Barcelona, aquest estiu han predominat els clients francesos o espanyols, en contraposició amb anys anteriors on els hostes eren bàsicament estatunidencs o japonesos.

"La pandèmia és una 'wake-up call' davant la necessitat de reinventar-nos i tenir diversificats els segments", afirma la directora de l'Hotel Royal Passeig de Gràcia. González assegura que algunes de les ofertes "vindran per quedar-se", mentre que d'altres potser només estaran vigents mentre duri el coronavirus.

El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona preveu una baixada de l'ocupació "remarcable" en els pròxims dos anys i assegura que, a curt termini, costarà recuperar la confiança en el turisme. A mitjà termini, preveu menys vols i estades més llargues. "Probablement menys gent viatjarà per feina però hi haurà més reunions puntuals d'equips o empreses", assegura.

En tot cas, recorda que l'allotjament en els hotels representa un 85% de la facturació de les empreses. Fa prop d'una dècada, aquests establiments es veien només com a espais on passar-hi la nit. En els últims anys, els hotels han estat cada cop més pensats per "conviure" amb el client local i oberts a les seves ciutats. "És una tendència que s'ha accelerat molt en els darrers anys i ara, amb la pandèmia, és més notable", resumeix.