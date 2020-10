Espanya lidera l'atur juvenil a la UE amb una taxa 23 punts per sobre de la mitjana

Espanya lidera l'atur juvenil a la Unió Europea el setembre amb una taxa que es troba més de 23 punts per sobre de la mitjana. L'atur en joves de menys de 25 anys a Espanya és del 40,4% al setembre després de baixar gairebé dos punts respecte a l'agost. Malgrat la disminució, Espanya continua liderant l'atur juvenil a la Unió Europea, seguida de Grècia amb una taxa d'atur juvenil del 37,8%. La mitjana de l'eurozona se situa en el 17,6%, i en el 17,1% a la Unió Europa al setembre. Pel que fa a l'atur general, Espanya es manté com el segon Estat europeu amb més atur, amb una taxa del 16,5% al setembre, dues dècimes menys que a l'agost. Només la supera Grècia, per tres dècimes, amb la desocupació en el 16,8%.

En el conjunt de l'eurozona, la taxa d'atur se situa en el 8,3% al setembre, sense canvis respecte a l'agost. En el conjunt de la Unió Europea l'atur també es manté en el 7,5%, la mateixa xifra que el mes anterior.