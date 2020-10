Fibracat rep un reconeixement de l'AIJEC per la seva aposta pel català

L'operador manresà de telecomunicacions Fibracat ha rebut el Reconeixement a la Qualitat Lingüística Empresarial per l'aposta per la llengua catalana en l'àmbit de l'empresa per part de l'Associació de Joves Empresaris (AIJEC).

L'acte de lliurament dels guardons, que enguany arriben a la seva 27a edició, es va celebrar dijous marcat per la situació d'excepcionalitat provocada pel coronavirus i es va fer sense assistència de públic. Fibracat TV va fer l'emissió de l'acte dels premis.

Meritxell Bautista, cofundadora de Fibracat, va ser qui va recollir el premi, i va destacar «la responsabilitat com a empresa i com a mitjà de comunicació». Durant la seva intervenció també va recordar la felicitació de Jordi Cuixart quan va néixer Fibracat TV, el mes de juny passat, «per ser valents de crear un nou format en l'oferta comunicativa en català».

El reconeixement es fa extensiu a l'últim projecte de Fibracat, la creació de Fibracat TV, un canal de televisió TDT en català per fer divulgació del món tecnològic i de l'empoderament de la dona.