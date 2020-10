L'economia espanyola creix el 16,7% el tercer trimestre en comparació del segon

L'economia espanyola s'ha disparat el 16,7% entre el juliol i el setembre en comparació de les xifres del segon trimestre de l'any, en què va caure el 17,8%, segons les dades avançades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En l'àmbit interanual, però, el PIB continua estant per sota dels nivells del 2019, amb una disminució del PIB del 8,7% en el tercer trimestre, menor, això sí, que la del trimestre anterior, que va ser del 21,5%. La xifra coincideix amb el període de l'estiu i la reobertura de la majoria de les activitats econòmiques, i es publica coincidint amb la publicació de noves restriccions que els agents socials i patronals, així com els organismes internacionals, ja admeten que llastraran la recuperació.

La contribució de la demanda domèstica al creixement interanual del PIB és de -7,8 punts, onze més que durant el segon trimestre. D'altra banda, la demanda externa aporta -0,9 punts, 1,8 més que en el trimestre anterior.

En aquest sentit, la despesa en consum final cau el 6,8% en comparació amb el mateix trimestre del 2019, i és 11 punts superior a la del segon trimestre. La despesa de les llars registra una taxa anual del -10,4%, un augment de 14,8 punts més que en el segon trimestre, mentre que el consum de les administracions públiques creix el 3,7%, sis dècimes més. La formació bruta de capital cau el 12,8%, però està 12,6 punts per sobre que entre l'abril i el juny, amb la inversió en actius fixos materials té una taxa interanual del -13,4%, 16,3 punts més que en el trimestre anterior.

Pel que fa a la demanda externa, les exportacions de béns i serveis cauen el 17% en comparació del tercer trimestre del 2019, però pugen 21,1 punts respecte al segon trimestre. La recuperació es deu a l'increment en exportacions de béns (del -27,3% al -4,6%), i de les exportacions de serveis (-61,3% a -42,8%). Dins d'aquest grup, la despesa dels no residents puja 24,9 punts, del -99,2% al -74,3%.

Les importacions disminueixen el 15,7% en comparació de l'any passat, però sumen 17,8 punts respecte al trimestre anterior. La moderació en la caiguda s'explica per l'augment d'importacions de béns (-30,7% a -11,%) i d'importacions de serveis (-45,4% a -34,8%). La despesa dels residents espanyols a la resta del món puja 28 punts interanuals, i passa del -96,3% del trimestre passat al -68,3% d'aquest.

Les dades de l'INE indiquen que les hores treballades registren un creixement entre el segon i el tercer trimestre del 24,7%, menor en el cas de les feines a temps complet (16%) però 33,7 punts per sobre dels nivells el segon trimestre. Amb dades interanuals, les hores treballades cauen el 6,2%.